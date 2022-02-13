نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم الفازلين والنشا الرهيب لتفتيح وتبييض الوجه وإزالة الأسمرار وشد التجاعيد لن تصدقي جمالك في المقال التالي
البشرة السمراء قد تزعج الكثير من الفتيات فيرغبون دائما في الحصول على بشرة بيضاء ونقية وهذا لن يتم إلا بإستخدام بعض الأشياء مثل الخلطات الطبيعية أو الكريمات أو بعض الأجهزة التي تعمل على تفتيح الوجه، فمن كل هذه الأشياء نجد أن إستعمال الخلطات أو الوصفات الطبيعية هي من أفضل الإستخدامات التي يكون لها قوي ومفعول يدوم لفترات طويلة، فهذه الخلطات تكون عبارة عن خليط من المكونات الطبيعية الموجودة في أي مطبخ أو منزل ومن أقوى هذه المكونات هي النشا والفازلين.
فهما من المكونات الطبيعية التي يكون لها تأثير إيجابي على البشرة ويساعدان على تبييضها ويكون لهم القدرة أيضا علي حل أو علاج العديد من المشاكل التي توجد بالبشرة، مثل وجود المسام الواسعة أو وجود الرؤوس السوداء والبقع الداكنة والهالات السوداء فكل هذه الأشياء سوف يتم التخلص منها بإستخدام وصفة النشا والفازلين، وعلى الرغم من هذا فقد نجد عدد قليل من السيدات والفتيات يفضلون إستخدام كريمات التفتيح فهذه الكريمات تساعد بشكل كبير على تبييض البشرة السمراء.
مكونات وصفة النشا والفازلين لتفتيح البشرة
- ملعقتان كبيرتان من الفازلين.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت اللوز.
طريقة عمل وصفة النشا والفازلين لتفتيح البشرة
- قومي بتحضير طبق مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من الفازلين ونضيف إليه ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا وملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون ثم نضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.
- وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت اللوز ونقوم بمزج كل هذه المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى نحصل على مزيج متماسك ومتجانس ويتم غسل الوجه أولا بإستخدام الماء البارد.
- ثم نقوم بوضع هذا المزيج على البشرة ونتركه لمدة خمسة وعشرون دقيقة تقريبا وبعد مرور هذه المدة قومي بغسله بإستخدام الماء البارد ومن الأفضل أن يتم تكرارها مرة واحدة في الإسبوع.
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