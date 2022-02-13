ضاع عمرنا بنعمل محشي الكوسة غلط هتقوري اكتر من 5 كيلو بسرعة الصاروخ بدون مقوار في دقيقة واحدة فقط

ألكوسه من الخضار التي له العديد من الفوائد، كما أن ألكوسه يمكنك استخدامها في العديد من الأكلات، حيث توجد أكثر من أكلة شهية ولذيذة يتم عملها باستخدام خضار ألكوسه، ومن أشهر الأكلات، هو محشي ألكوسه، ألكوسه بالبشاميل، وأخيرا يمكنك طبيخ ألكوسه، وفي هذا المقال سنقدم لكم كيفية تقوير ألكوسه بدون مقاور في وقت قصير جدا طريقة تسهل علكيي الكثير من التعب والمجهود، وأيضا سنقدم لكم كيفية الاستفادة بباطن ألكوسه الخارج من الحشو.

طريقة سهلة وبسيطة لتقوير ألكوسه بدون مقاور

الكثير من ربات المنزل يشتكون من صعوبة تقوير ألكوسه، حيث تتميز خضار ألكوسه بأنه طري، وهذا لا يساعد ربات المنزل في تقويره، حيث أنه من السهل أن يتم إتلافه بواسطة المقاور، وعندما تقومي باستخدام المقاور بدون أخذ حزر، يمكن المقاور أن يتلف ألكوسه، وبعد ذلك لا يمكنك استخدامها في الحشو مرة اخرى، لذا سنحاول ونسعى أن نقدم طريقة في تقوير ألكوسه بدون أن يتم اختلافها، والطريقة هي:

قومي بإحضار العديد من خضار ألكوسه، ثم قومي بغسلها جيدا بالماء والخل، والتأكد من نظافة ألكوسه وأنها خالية من الأتربة.

بعد ذلك قومي بقطع جزء صغير من رأس ألكوسه، حتى تستطيعي تقويرها.

بعد أن يتم قطع الرأس، قومي بإدخال سكينة السفرة التي تستخدميها في قطع الأكل.

قومي بإدخالها داخل ألكوسه ثم تحريكها لفترة قصيرة، ثم إخراجها ومعها باطن ألكوسه.

ثم قومي بحشوها، سواء باللحمة أو بخلطة الأرز التي أحضرتيها.

الاستفادة من باطن ألكوسه

الكثير من لا يعرف فائدة باطن ألكوسه، ولكن سنقدم لكم طريقة للاستفادة منها، وهي أن تقومي بتقطيع بصل وفلفل ثم تقومي بوضعهم داخل طاسة بها زيت على النار، ثم تقومي بتشويحهم لفترة قصيرة، وبعد ذلك ضيفي قلب ألكوسه، واتركيهم على النار لمدة 5 دقائق مع وضع الملح والتوابل.