أفضل خلطة لعمل القرنبيط المقرمش بدون ما يشرب زيت نهائي القرنبيط الكرسبي

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يعد القرنبيط من الأكلات سريعة التحضير وأيضا الأكلات الشعبية التي لها سهر واسعة في مصر حيث أنها تمتاز بالعديد من الفوائد الصحية وأيضا أهم ما في الأمر أنها تناسب جميع فئات الشعب، حيث يعتبر القرنبيط ليس مكلف، وأن سعر القرنبيطة الواحدة لا تتعدى ال 20 جنيه، ولسعرها المناسب وفوائدها العديدة، الكثير من الناس يفضلون القرنبيط أثناء الشتاء، لأن القرنبيط يمد الجسم بالدفئ، كما أن القرنبيط لا يعمل على زيادة الوزن عند تناوله بشكل صحى، وإذا تطرقنا إلى فوائد القرنبيط ستجدها أنها لا تعد ولا تحصى، حيث أجرت العديد من الأبحاث حول فوائد القرنبيط، وتم اكتشاف العديد من الفوائد، ولأن القرنبيط مميز ومفيد، نريد أن نقدم لكم طريقة لعمله بشكل مميز وأيضا يكون طعمه شهي ولذيذ، وفي هذا المقال سنقدم لكم وصفة لعمل القرنبيط.
مكونات عمل القرنبيط
لكي تقومي بعمل القرنبيط عليكي بإتباع كل الخطوات حتى تحصلى على قرنبيط له طعم مميز، وأهم المكونات هي :
- قرنبيط.
توابل وبهارات حسب الرغبة.
شبت وكزبرة.
وبالنسبة للخلطة هي البيض.
لبن.
دقيق.
بيض.
ملح.
طريقة عمل القرنبيط
- اولا تقومي بسلق القرنبيط، وقبل أن تقومي بسلق القرنبيط عليكي بتقطيع الثمرة إلى مجموعة من الزهور، ثم تقومي بوضعها داخل ماء مغلى.
- بعد مرور خمس دقائق قومي بإخراج القرنبيط من الماء.
- قومي بتحضير الوصفة عن طريق وضع اللبن والبيض والتوابل والشبت والخضرة ثم التقليب جيدا وبعد ذلك قومي بإضافة الدقيق مع التقليب حتى يصبح خليط.
- قومي بوضع القرنبيط داخل الخلطة والتقليب جيدا، حتى تغطى جميع اتجاهات القرنبيطة.
- يمكنك أن تقومي بتغطيتها بطبقة من البقسماط، اذا كنتي تريدي أن تصبح القرنبيطة مقرمشة.
- قومي بوضع كمية من الزيت الغزير داخل الطاسة على النار، بعد أن يسخن الزيت قومي بوضع القرنبيط بعد تصفيتها من الخلطة داخل الزيت.
- بعد أن يتغير لون القرنبيط إلى الأحمر الذهبي قومي بإخراجها.
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