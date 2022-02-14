سحر مفعول كريم النشا لتبييض وتقشير اليديين والرجلين وإزالة البقع الغامقة في دقائق

تتعرض اليدين لبعض العوامل التي تؤثر على جمالها بالسلب وخاصة أشعة الشمس الفوق بنفسجية والمواد الكيميائية التي تستخدم في التنظيف كل هذا يجعل اليدين جافة وخشنة وبالتالي يصبح لونها داكن، ولذلك تقوم بعض الفتيات بشراء مستحضرات تجميل خاصة للعناية باليدين وتفتيحها وجعلها أكثر نعومة ورطوبة واليوم نقدم لكم خلطات لتبييض اليدين فتابعونا.

محمد يوسف

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