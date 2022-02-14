بتتبيلة وخلطة لذيذة أعملي صينية البطاطس باللحمة بطعم ومذاق أول مرة تدوقيه في حياتك

صينية البطاطس من أكثر الوجبات الشعبية في مصر ويتم عملها باللحمة أو الفراخ ولكل طريقة مذاق مختلف عن الأخرى ولكن توجد بعض التكات التي تجعل طعمها مميز، وهي تعد وجبة غداء سريعة وغير مكلفة ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم صينية البطاطس باللحمة بتتبيلة خاصة وبمقادير مضبوطة فتابعونا.

طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة

المكونات:

كيلو بطاطس مقشرة ومقطعة.

نصف كيلو لحمة مكعبات.

كوب ماء.

عصير طماطم.

بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

4 فصوص ثوم مفروم.

3 ملاعق زيت.

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير :

في البداية احرصي على سلق اللحمة نصف سوا عن طريق وضع وعاء على النار به ملعقة من الزيت ونشوح اللحمة حتى يتغير لونها. ثم نضيف بصلة مقطعة وحبة طماطم مع ورق لورا وفلفل أسود وحبهان ثم نتركها لكي تدخل في السوا ثم تصفي ونرفعها جانبا. نضع صينية على نار متوسطة ونضيف إليها الزيت أو السمنة مع البصل ونشوح حتى تصفر ثم الثوم مع اللحمة ونقلب جميع المكونات لمدة 5 دقائق. بعد ذلك نضع البطاطس المقطعة مع عصير الطماطم وقرن فلفل حار واتركيها حتى تغلي ثم نغطي الصينية بورق فويل. وندخلها إلى فرن ساخن حتى تنضج تماما ثم تقدم مع أرز مصري وطبق سلطة خضراء ومخلل مشكل وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صينية البطاطس بدون لحمة

المكونات:

نصف كيلو طماطم مقطعة.

بصلة مفرومة ناعم.

ثوم مفروم.

حبة طماطم مفرومة.

2 ملعقة صلصة.

كوب عصير طماطم.

ملح وفلفل أسود.

كوب من المرقة.

زيت أو سمنة.

طريقة التحضير: