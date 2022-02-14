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عمر شويل - جدة طريقة عمل خبز الصاج التورتيلا والشاورما بالعجينة السائلة بدون عجن ولا مجهود - ثقفني
هناك العديد من الطرق المختلفة لعمل خبز الصاج في المنزل بكل بساطة ومنها ما يلي.
يعتبر خبز الصاج هو من أنواع الخبز المعروفة لدى الجميع في جميع الدول العربية، وهو عبارة عن خبز رقيق جداً، خبز الصاج سريع التحضير ويمكنك حشوه كما تشاء، يمكن جبنه أو فراخ أو شاورما على حسب الرغبة، معنا سنقدم لكم أفضل وأسهل طريقة لعمل خبز الصاج بكل سهوله.
طريقة عمل خبز الصاج
هناك العديد من الطرق المختلفة لعمل خبز الصاج في المنزل بكل بساطة ومنها ما يلي.
المكونات المطلوبة لتجهيز عجينة الخبز
- نحتاج إلى حوالي ٣ أكواب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- زيت.
- نصف ملعقة من الملح.
- كوب ماء دافئ.
- ملعقتان صغيرتان من السكر.
طريقة تحضير عجينة الخبز
- في البداية لا بد أن توضع الخميرة في وعاء ثم نقوم بوضع السكر وبعد ذلك نقوم بوضع الماء الدافئ ثم نقوم بتركها ربع ساعه، ثم نقوم بنخل الدقيق ونضعه في وعاء بعد ذلك نقوم بوضع الخليط مع التقليب المستمر ثم نضع الزيت ونقلب جيداً حتى تتماسك العجينة وتصبح عجينه لينه متماسكة.
- ثم نقوم بمسح العجينة بالقليل من الزيت وتترك تخمر لمدة ساعة ونصف، وبعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة بالتساوي، ثم نقوم بفرد العجينة بالقليل من الدقيق بالنشابة حتي تصبح عجينة رقيقه.
- بعد ذلك نقوم بوضعها على الصاجة وتترك لمده خمس دقائق حتي تحمر ارضيه الخبز ثم نقوم بقلبها إلى الوجه الأخر ويحمر أيضاً ونقوم بعمل باقي العجينة بنفس الطريقة.
- ثم نقوم بوضع الخبز في طبق التقديم ويغطي حتي لا ينشف، يمكن الاحتفاظ بالخبز في الثلاجة لمدة أسبوع فقط.
- يمكن حشو الخبز كما تشاء لحمة مفرومة أو فراخ أو شاورما مع أنواع الجبن زي ألجبنه الموتزريلا والجبن الرومي والجبن الشيدر وبالهنا والشفا.
طريقة عمل الخبز المصري البلدي
المقادير: 2 كوب دقيق أسمر “كامل”، 2 كوب دقيق أبيض، نصف كوب نخالة القمح “ردة”، ملعقة كبيرة من الزيت ملعقة صغيرة سكر ملعقة صغيرة خميرة، ملعقة صغيرة ملح، كوب ونصف ماء دافئ.
أما طريقة التحضير:
- تذوب الخميرة والسكر في نصف الماء الدافئ وتترك لمدة 10 دقائق.
- يُمزج الدقيق مع النخالة والملح في وعاء كبير.
- نضيف الخميرة والزيت ونبدأ في الخلط والعجن حتى تتماسك العجينة.
- أضف الماء المتبقي إذا لزم الأمر واستمر في العجن حتى تلتصق. ضعي العجينة في وعاء، أضيفي القليل من الزيت لجعلها غير لاصقة اتركيها تطهى لبضع ساعات، ثم غطيها بقطعة قماش نظيفة. تُقسم العجينة إلى كرات وتُلف في شكل دائري ورغيف.
- رشي القليل من الفتات أثناء اللف.
- ضعه على صفيحة خبز كبيرة مدهونة بقليل من الزيت ومغطاة بقطعة قماش نظيفة.
- توضع في الفرن على حرارة 250 درجة مئوية لمدة تصل إلى 10 أو 15 دقيقة.
- أخرجيها واتركيها تبرد قليلًا ثم تناوليها دافئة، ثم ضعيها في الثلاجة وأعيدي تسخينها حسب الحاجة.
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