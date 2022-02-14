كبسة الدجاج السعودية بالطريقة الأصلية في المنزل بحرفية كبرى المطاعم

تعتبر كبسة الدجاج من المأكولات الغير مكلفة والتي تتسم بالمذاق الشهي وسهولة التحضير فالكبسة من المأكولات الغريبة والمختلفة ولكن أيضًا من السهل تحضيرها في المنزل دون أي عناء وتتبعوا معنا في مقالنا التالي طريقة تحضير كبسة الدجاج في المنزل.

تحضير كبسة الدجاج في المنزل

إليكم في السطور الآتية مقادير تحضير كبسة الدجاج السعودية بالطريقة الأصلية.

مكونات كبسة الدجاج السعودية

كيلو من الدجاج المقطعة إلى أرباع. عشرة حبات من القرنفل. بصلتان متوسطتان مقطعتان إلى أرباع. عشرة حبات من الهيل. ثلاثة أكواب من الأرز البسمتي. عشرة حبات من الفلفل الأسود. عودان من القرفة. حبتان من اللومي. رشة من الملح.

مقادير الحشو

ثلاثة بصلات مقطعة إلى شرائح. ملعقتان من الزيت النباتي. نصف ملعقة من الكمون. ملعقة صغيرة من الملح. ثلاثة فصوص من الثوم. عشرة قرون من الفلفل الأخضر. ملعقة من الزنجبيل. ملعقة كبيرة من البهارات. ملعقة من الكزبرة. نصف ملعقة من البابريكا. حبتان كبيرتان من الطماطم. ربع كأس من الصنوبر المقلي. ربع كأس من اللوز المقلي. نصف ملعقة من الكركم. صلصة الدقوس.

طريقة تحضير كبسة الدجاج السعودية