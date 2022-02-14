طريقة تحضير المبكبكة باللحم في حله واحدة ألذ الأكلات الشتوية السريعة و المغذية

المبكبكة باللحم من أكثر الأكلات الشتوية المغذية واللذيذة جداً التي نالت على أعجاب كل من تذوقها، فهي اكلة غير مصرية هي لبية ولكنها اشتهرت كثيرًا حديثا على صفحات التواصل الاجتماعي، هي تتكون من المكرونة وهذا المكون من أكثر الأكلات المحببة لدى الأطفال كثيراً، فهي من الأكلات السريعة و السهلة جدًا التي يستطيع الجميع تحضيرها وسنقدم لكم طريقة تحضيرها الصحيحة.

مقادير عمل المبكبكة باللحم

هناك العديد من الطرق الجديدة للمكرونة ولكن المبكبكة من أكثر الأكلات السهلة جدًا السريعة، ولكن يلزمها مكونات مظبوطة لكى تحصلين على أحلى طاجن مبكبكة والمكونات هي:

نصف كيلو من مكرونة قلم أو قواقع.

نصف كيلو من اللحم المقطع مكعبات صغيرة جدًا او شرائح يمكن استبداله بصدور دجاج مقطعة.

2 ثمرة من البطاطس متوسطة الحجم مقطعة مكعبات.

بصلة كبيرة مقطعة شرائح.

2 ملعقة من الثوم المهروس.

حبة من الفلفل الحار (حسب الرغبة).

6 أكواب ماء الساخن.

كوب ونصف من عصير طماطم طازج ومصفى.

2 ملعقة كبيرة من صلصة طماطم.

زيت نباتي.

ملعقة كبيرة زبدة.

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل باودر.

ملعقة صغيرة كاري.

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة تحضير المبكبكة باللحم

طاجن المبكبكة لا يحتاج سوى إناء واحدة فقط في تحضيره وهكذا سيوفر عليكي مجهود تنظيف اطباق كثيرة وطريقة تحضيرها هي:

نقوم أولاً يا عزيزتي بوضع إناء على نار متوسطة ونضع بداخله الزيت ومكعب الزبدة ونتركه حتى يسخن الزيت.

بعد ذلك نقوم بإضافة اللحم ونقوم بتشويح في الزيت حتى يتغير لون اللحم ثم نضيف الملح والفلفل الأسود ونستمر في التقليب لمدة 5 دقائق.

نضيف البصلة و الثوم المفروم ونقلبه مع اللحم لكى تحصل على طعم و رائحة الثوم.

بعد ذلك نبدأ بإضافة المكونات السائلة نضيف صلصة وعصير الطماطم على اللحم ونقلبهم جيدًا.

نضع التوابل من الزنجبيل والكاري والبهارات ونقلبهم مع المكونات جيدًا.

نترك اللحم مع الصلصة على نار هادئة حتى تنضج اللحمه.

بعد ذلك نقوم بتقطيع البطاطس إلى مكعبات متوسطة الحجم.

بعد تسوية اللحم نضيف البطاطس المكعبات ثم نضيف المكرونة ونبدأ نقلبهم مع اللحم وصلصة الطماطم.

نضيف الماء على اللحم والمكرونة ونقوم بتغطية الإناء ونتركه على نار هادئة حتى يتم تسوية البطاطس و المكرونة.

فور نضجها نقوم بوضع المبكبكة فى أطباق التقديم وتقدم ساخنة بالصحة والهنا.

وصفة المبكبكة يرجع أصلها الي المطبخ الليبي فهي من أشهر الوصفات التي يتم تحضيرها، كما أنها اقتصادية جدًا و سريعة لا تحتاج مكونات كثيرة أو خطوات معقدة في تحضيرها في حله واحدة تستطيعين تحضير وجبة غداء متكاملة من النشويات و الخضروات و البروتين، لذلك اشتهرت وصفة المبكبكة كثيرا في الفترة الأخيرة.