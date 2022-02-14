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عمر شويل - جدة أسهل طريقة لتحضير الكبسة باللحمة السعودي على أصولها مثل المطاعم - ثقفني
الكبسة باللحمة من أكثر الوصفات الخليجية الشهيرة جداً في عالم الطبخ، حيث تعد من أكثر الوصفات الشهية و اللذيذة جدًا التي يعشقها كافة الأشخاص، فهي من الوجبات المغذية جدًا و المشبعة وهذا لأنها تحتوي على كافة القيم الغذائية التي لابد من توافرها في كوجبة غداء، كما أنها من الأكلات اللذيذة و لهذا تسعى جميع السيدات على تحضير الكبسة باللحمة في المناسبات والتجمعات لكى يجتمع عليها أفراد أسرتها، وسنقدم لكم طريقة تحضير الكبسة باللحمة بكل أسرارها بطريقة المطاعم الخليجية وسر تسوية اللحم مع الأرز.
مقادير الكبسة باللحمة
- كيلو من اللحم الضانى.
- 4 أكواب من الأرز البسمتي المنقوع لمدة ربع ساعة.
- 3 حبات من البصل المفروم.
- كوب إلا ربع من صلصة الطماطم.
- 2 ثمرة من الفلفل الأخضر الحار المفروم.
- 3 حبات من الجزر المبشور.
- ملعقة صغيرة من بشر قشر ليمون.
- ربع كوب زيت.
- ليمونة مخففة.
بهارات الكبسة
- نصف ملعقة كبيرة قرفة بودرة.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- نصف ملعقة كبيرة الحبهان المطحون.
- نصف ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون.
- ملعقة كبيرة من الكركم.
- نصف ملعقة كبيرة قرنفل مطحون.
- ملعقة كبيرة فلفل أسود.
- نصف ملعقة صغيرة كمون.
طريقة تحضير الكبسة باللحمة
- اولاً نقوم بخلط جميع التوابل مع بعضها في بولة صغيرة يخلط الفلفل الأسود و الكركم والقرفة و الحبهان و الزنجبيل و القرنفل و الكمون مع بعضهم و نتركهم على جنب.
- بعد ذلك نقوم بوضع وعاء كبير على النار ونضع الزيت و نتركه حتى يسخن.
- نقوم بتقطيع البصل إلى مكعبات صغيرة جدًا عندما يسخن الزيت نضيف البصل ونقلبه مع الزيت على نار متوسطة حتى يأخذ اللون الأصفر.
- بعد ذلك نقوم بوضع قطع اللحم المقطعة مكعبات متوسطة الحجم ومتساوية نقلبها مع البصل حتى تأخذ اللون البني ويتغير لونها.
- نضيف ملعقة من التوابل التي تم تجهيزها و نقلبها مع اللحم سوف تعطيها رائحة و طعم مميز جدًا.
- نقوم ببشر الجزر ونضيفه على اللحم ثم نضيف الليمون و صلصة الطماطم ونقلب كافة هذه المكونات مع بعضها جيداً حتى يختلط مع اللحم.
- بعد ذلك نضيف على اللحم 8 أكواب من الماء المغلي ونتركها على نار متوسطة حتى يتم تسوية اللحم.
- في ذلك الوقت نقوم بغسل الأرز البسمتي و نقوم بنقعه في الماء لمدة 15 دقيقة فقط.
- عندما تنضج اللحم نقوم باضافة الارز و التوابل المتبقية ونقلبه مع اللحم والصلصة حتى يمتزجا جيدا.
- بعد ذلك نضيف الماء الساخن على الأرز بمقدار كوب ونصف من الماء لكل كوب من الأرز، مع مراعاة صلصة اللحم المتبقية من التسوية.
- نترك الكبسة على النار حتى يتشرب الأرز الماء ثم نقوم بتهدئة النار حتى ينضج الأرز.
- ثم يقدم إلى الطعام بالصحة والهنا.
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