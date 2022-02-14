إعملي الديسباسيتو بأسهل طريقة زي الجاهزة وبمكونات من مطبخك في 10 دقائق فقط

الديسباسيتو من الحلوى المبتكرة مجدداً في عالم المطبخ والحلوى بصفة خاصة والتي أثبتت نفسها بمذاقها الرائع الشهي من قبل الكبار والصغار، وتسعى ربة المنزل في تعلم كافة أنواع الحلويات اللذيذة المرغوبة لدي أفراد الأسرة لكي توفرها لهم في المنزل بجودة وصحة وبدلا من شرائها بأسعار باهظة جاهزة من المحلات بالإضافة إلى عدم ضمان جودت مكوناتها،سوف نتناول الأن طريقة سهلة لتحضيرها.

مكونات ومقادير عمل الديسباسيتو:

كوب وربع دقيق منخول.

ربع كوب كاكاو خام.

2 بيض.

فانيليا.

بيكينج بودر.

كوب إلا ربع سكر.

نصف كوب زيت

نصف كوب حليب.

ملعقه خل.

رشه ملح.

ملعقه نسكافيه.

كوب حليب به ملعقة كاكاو (لتسقية الكيك).

مكونات عمل الكريمة :

كوب كريم شانتيه خام.

كوب ونصف حليب مثلج.

نصف كوب سكر بودر.

ربع كوب كاكاو خام.

مكونات عمل صوص الشيكولاتة:

ربع كيلو شيكولاته خام.

كوب كريمه حلويات.

طريقة عمل وتحضير الديسباسيتو اللذيذ :

في وعاء الخفق نقوم بوضع البيض والفانيليا والسكر واخلطيهم جيدا. بالمضرب الكهربائي حتى يتضاعف الحجم ثم نقوم بوضع الخل والزيت إلى الخليط مع الإستمرار في الخفق ثم نضع الحليب والقهوة ونقلبهم جيداً. نقوم بنخل جميع المكونات الجافة الكاكاو والبيكنج باودر والدقيق والملح ثم نضيفه إلى المكونات السائلة ونستمر في الخفق حتى نحصل على خليط الكيك. نحضر قوالب الديسباسيتو ونقوم بسكب خليط الكيك بالتساوي عليها. وندخلها الفرن على الرف الأوسط على درجة حرارة متوسطة حتى تكتمل نضجها. وفور خروجه نقوم نتسقيته بخليط الحليب والكاكاو. نقوم نتحضير طبقة الكريم شانتيه نضع نقوم بوضع الكريم شانتيه بالسكر والحليب والكاكاو ونخلط بالمضرب الكهربائي لمدة 7 دقائق حتى يتضاعف حجمها و نحصل على قوام كريمي متماسك ونتركها ترتاح لمدة 10دقائق في الثلاجة. ثم نقوم بتسيح شيكولاتة ووضعها على طبقه الكريم شانتيه ضعها في قوالب الديسباسيتو على الكيك. نزين وجه الديسباسيتو حسب الرغبة والمتوفر لديكي بصوص كراميل أو ببشر شيكولاتة أو بمكسرات.

ملاحظات لنجاح الديسباسيتو :

يجب أن تكون جميع المكونات بدرجة حراره الغرفة. يجب أن تكون الفرن ساخنه قبل دخول الكيك. يجب نخل المكونات الجافة أكثر من مرة قبل الإستخدام. يجب ترك كيك الديسباسيتو بعد تحضيرها ترتاح في الثلاجة قبل تناولها لكي تتماسك كل الطبقات.

مكونات عمل الكراميل لتزين الديسباسيتو:

كوب سكر.

ربع كوب ماء.

كوب كريمة .

ملعقة كبيرة زبدة.

طريقة التحضير: