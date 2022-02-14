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عمر شويل - جدة أسهل طريقة لتحضير كوكيز الشوكولاتة والفانيليا مثل المحترفين مقرمشة ولذيذة بدون عجن أو تخمير - ثقفني
الكوكيز من أكثر الحلويات اللذيذة والسريعة التي يعشقها الأطفال والكبار فهي لعشاق الشوكولاتة والبسكويت المقرمش، هناك العديد من الحلويات التي يتم طلبها كثيراً جداً في المطاعم و الكافيهات بجانب المشروبات الساخنة، فهي من الحلويات الخفيفة و المقرمشة و تتميز بسهولة تحضيرها جدًا، كما أنها من الحلويات الاقتصادية التي تتكون من مكونات بسيطة جدًا و سنقدم لكم أسرار تحضير الكوكيز بنكهات مختلفة مثل الجاهز.
مقادير الكوكيز
من أسهل الحلويات الخفيفة جدًا و السريعة هي الكوكيز و مكوناتها اقتصادية جدًا وهي:
- كوب وربع من الدقيق.
- ¾ كوب من السكر.
- نصف كوب من الزبدة.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- باكيت من الفانيليا.
- رشة من الملح.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- بيضة كبيرة.
- نصف كوب من الشوكلت شيبس.
- ملعقة كبيرة من الكاكاو.
طريقة تحضير الكوكيز
- في البداية نأتي ببوله كبيرة ونقوم بإضافة الزبدة و السكر.
- نخلط الزبدة بالمضرب الكهربائي و نقوم بضربهم جداً حتى يصبح قوام الزبدة كريمي فاتح.
- بعد ذلك نقوم بإضافة البيضة و الفانيليا و نستمر في خلط ضرب هذه المكونات مع بعضها حتى يذوب البيض مع الزبدة ويختفي أثرها.
- نقوم بنخل الدقيق قبل استخدامة لكى يسهل خلطه مع المكونات وتصبح الكوكيز هشه.
- نضيف على الدقيق النشا و البيكنج بودر و رشة الملح و نخلطهم مع بعضهم.
- بالتدريج نقوم بإضافة الدقيق على خليط الزبدة مع التقليب بالمضرب الكهربائي أو بملعقة خشبية.
- نخلط المكونات مع بعضها حتى يختفي أثر الدقيق مع الزبدة.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الشوكلت شيبس على خليط الكوكيز ونقلبهم مع بعضهم.
- نقسم العجينة إلى نصفين ونقوم بإضافة ملعقة من الكاكاو على واحدة منهم.
- نأتي بصينية الفرن ونقوم بوضع ورقة من الزبدة أو نقوم بوضع القليل من الزيت.
- بملعقة نقوم بأخذ جزء من خليط الكوكيز ونقوم برصه على الصينية.
- نترك مسافة بين كل قطعة والأخرى، لا يشترط أن يكون شكل القطعة متساوي أثناء التسوية سيصبح شكلها متساوية.
- توضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 200 درجة لمدة 10 دقائق حتى يتم تسوية.
- نخرجها من الفرن ونتركها حتى ترتاح و تتماسك.
- بعد ذلك تقدم للطعام بالصحة والهنا.
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