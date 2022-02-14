نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسكويت يومي بدون بيض في المنزل ومكوناته البسيطة وطريقة تحضيره بأقل التكاليف الممكنة في المقال التالي
تبحث العديد من الأمهات بشكل دائم عن أسهل طريقة لتحضير بسكويت يومي بدون بيض، يكون مقرمش وخفيف يقدم لجميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، كما يعد البسكويت من أفضل وألذ المقبلات الخفيفة، لذا عليه إقبال كبير ويتم شراؤه من المحلات، لذلك سوف نقدم لكم أسهل طريقة ممكنة لعمل بسكويت مقرمش صحي وآمن على جميع أفراد الأسرة.
بسكويت يومي بدون بيض في المنزل
هناك الكثير لا يرغبون في استخدام البيض مع مكونات البسكويت، لأنه يعطي شعور بطعم غير جيد لدى البعض، لذلك هذا البسكويت خالي من البيض، وطريقة التحضير كالتالي.
مكونات بسكويت يومي بدون بيض
- ٥٠٠ جرام من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدام.
- ٢٥٠ جرام من الزبدة.
- ٢ ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.
- ربع كوب من السكر البودرة.
- ٤ ملاعق كبيرة من الحليب.
- ٣ ملاعق كبيرة من النشا.
- نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ربع كوب من صوص الكراميل.
- ربع كوب من الفستق المجروش.
طريقة تحضير بسكويت يومي بدون بيض
يعتبر البسكويت من المعجنات التي لا تحتاج إلى عجن كثيرًا أو تخمير، كما إنه من أسهل وألذ المخبوزات والطريقة كالتالي: –
- أحضري طبق عميق وضعي به كٍل من الزبدة والزيت واخفقي جيدًا بالمضرب الكهربائي حتى تحصلي على قوام كريمي ولونه فاتح.
- بعد ذلك قومي بإضافة السكر البودرة وحركي مرة أخرى حتى يذوب تمامًا.
- ثم أضيفي النشا، والبيكنج بودر، والحليب، مع التقليب المستمر حتى تختفي النشا.
- أضيفي الدقيق بالتدريج على مزيج الزبدة مع التحريك المستمر حتى تحصلي على قوام كريمي ومتماسك.
- قوم بتغطية العجينة وتترك جانبًا حتى ترتاح قليلًا.
- أحضري كيس حلواني وضعي بداخلة جزء من العجينة، ثم قومي بالتشكيل المفضل عندك.
- قومي برص قطع البسكويت في صينية مدهونة بالزبدة.
- بعد ذلك أدخلي الصينية فرن ساخن مسبقًا، على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية، في الرف الأوسط لمدة ١٥ دقيقة.
- بعد التأكد من تمام النضج والحصول على اللون الأصفر للبسكويت اخرجي الصينية من الفرن.
- يترك في الهواء حتى يبرد تمامًا وبالتالي يصبح أكثر قرمشة.
- قومي بتزين البسكويت بصوص الشيكولاتة البيضاء أو البنية، أو صوص الكراميل، مع إضافة القليل من الفستق المجروش.
- ثم بعد ذلك يقدم للأسرة بالهنا.
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