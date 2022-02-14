نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة بسيطة لعمل الجمبري المقلي المقرمش في البيت وبنفس تتبيلة المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الجمبري من المأكولات البحرية المشهورة في العالم، نظرًا لطعمه الشهي واللذيذ الذي لا يقاوم، ولاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، كما أنه يحتوي على الأوميجا 3 مما يجعله من الأكلات التي ينصح بها للكبار والصغار، كوجبة صحية متكاملة العناصر، ويتم تحضير الجمبري بوصفات عديدة، فهناك من يحب تحضير الجمبري المشوي، وهناك من يحب تحضير الجمبري المقلي، وهناك من يحب تحضيره مع الأرز بالبصل، وغيرها من الوصفات.

تتعدد المأكولات البحرية وتتنوع في أشكالها وطعمها المختلف اللذيذ من نوع لآخر، ومن أهم هذه المأكولات الرائعة هو الجمبري، الذي يحتوي على قيمة غذائية عالية جدًا، كما أنه يتم تقديمه بأكثر من شكل وطريقة، وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل الجمبري المقلي، وهذه الطريقة هي موضوع هذا المقال في السطور التالية.

الجمبري هو أشهر أنواع الأسماك ويتم تقديمه في كل مطابخ العالم، لطعمه الشهي واللذيذ، وأنها من الأكلات سريعة التحضير، كما أنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية كالأوميجا 3، ويتم تحضيره بلاكثر من طريقة منها الجمبري المقلي، والجمبري المشوي، والجمبري بالخضروات، فنقدم لكي سيدتي طريقة عمل الجمبري المقبي خطوة بخطوة.

طريقة عمل الجمبري المقلي

الجمبري المقلي من الوصفات السريعة في التحضير، لكن يمكن تحضيره بأكثر من طريقة، وسنقدم لك طريقة تحضير الجمبري المقلي بالبهارات، وهي كالآتي:

المقادير المطلوبة:

1 كيلو من الجمبري الجامبو الطازج.

1 كوب من الدقيق.

1 كوب من عصير الليمون.

1 ملعقة كبيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

1 ملعقة صغيرة من السماق.

1 ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

رشة من الملح والفلفل الأسود.

رشة من الزنجبيل البودر.

5 فصوص ثوم مفروم.

زيت وفير للقلي.

طريقة التحضير:

قومي بغسل الجمبري جيدًا بالماء، ثم قومي بتقشيره مع الاحتفاظ بالذيل، ثم قومي بتصفيته من الماء.

احضري وعاء وضعي به عصير الليمون والسبع بهارات والملح والفلفل والكمون والسماق والزنجبيل والثوم المفروم وقلبي جميع المكونات مع بعضها.

ضعي الجمبري في التتبيلة وادخليها الثلاجة لمدة ساعتين ويفضل وضعه ليلة كاملة داخل الثلاجة.

احضري مقلاة وارفعيها على النار وضعي به الزيت حتى يسخن.

قومي بغمس الجمبري في الدقيق وضعيه في الزيت مباشرة.

قومي بتقليب الجمبري حتى يأخذ اللون الذهبي من جميع الجهات.

اخرجيه من الزيت وصفيه جيدًا وضعيه في طبق به مناديل المطبخ لامتصاص الزيت.

قدميها في أطباق التقديم ورشي عليها البقدونس والكزبرة المفرومة.

الجمبري المقلي بالبقسماط

هذه طريقة أخرى لعمل الجمبري المقلي، وهي كالآتي:

المقادير المطلوبة

1 كيلو جمبري متوسط الحجم طازج.

1 كوب من عصير الليمون.

رشة من الملح والفلفل الأسود.

1 ملعقة كبيرة كمون.

5 فصوص من الثوم المفروم.

1 ملعقة صغيرة بابريكا.

1 حبة بيض.

1 كوب دقيق.

1 كوب بقسماط.

طريقة التحضير: