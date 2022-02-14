تفتيح اليدين في 5 دقائق بمكونين فقط والتخلص من سواد الفواصل نهائيا من أول استعمال ستبهرك النتيجة

تتعرض اليد كل يوم إلى أشعة الشمس و مسحوق الغسيل والعديد من العوامل التي يمكن أن تسبب لها ظهور بعض ‏البقع الداكنة وهذا يؤدي إلى اسمرار البشرة لذلك ‏لابد من العناية بالبشرة جيدا و التخلص من البقع الداكنة التي تكون موجودة على اليدين وذلك من خلال استخدام بعض الخلطات الطبيعية التي تساعد على تنظيف البشرة بشكل عميق واستخدام بعض المنتجات الطبيعية التي تساعد على تبيض البشرة والتخلص من البقع الداكنة التي تكون موجودة فيها خلال هذا المقال سنتحدث عن احد هذه الخلطات التي تساعد على ‏تنظيف البشرة بشكل عميق والتخلص من البقع الداكنة التي تكون موجودة فيها والفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال استخدام هذا الخليط الفعال.

مكونات خلطة لتبيض اليدين

فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد ‏خليط تبيض اليدين بشكل الخاص ‏وهو يتكون من بعض المكونات الطبيعية الموجودة لدينا في المنزل والتي لا يمكن الاستغناء عنها وهذه المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد خليط تبيض اليدين هي:

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ملعقتين من الزبادي

ملعقة من النشا

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‏ ملعقة كبيرة من الدقيق

ملعقة كبيرة من اللبن البودرة

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

خلطة لتبيض اليدين

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فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها تنظيف البشرة وتبيض اليدين بشكل عميق حتى يتم التخلص من البقع الداكنة وهذه طريقة سنتحدث عنها خلال الخطوات القادمة:

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