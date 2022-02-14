ملكة الكيكات.. كيكة الجزر الهشة بأسرار أشهر محلات الحلواني لطعم رائع يأخذ العقل وابهريهم

كيكة الجزر، من أفضل الحلويات التي تكون سريعة جداً، ومعظم مكوناتها تكون موجودة في المنزل، عملت أمريكا كيك الجزر وبعدها تعلمتها كل الدول ومصر ويعتبروها من الحلويات اللذيذة جداً، ويوجد أشخاص يحبوا أن يزينوا الكيكة، وأشخاص لا يحبوا أن يزينوها، ممكن أن تتزين بالمكسرات والسوداني.

كيكة الجزر

تعددت طرق عمل الكيكة الاسفنجية الهشة، لذلك تعرض طريقة عمل الكيك الهش بالجزر بسهولة

المكونات

أربع بيضات.

كوب وربع زيت.

2 كوب سكر.

معلقتين صغيره فانيليا.

2 كوب دقيق.

معلقتين صغيره بكينج بودر.

رشة ملح.

معلقتين صغيره قرفة مطحونة.

ثلاثة كوب من الجزر المفروم.

كوب جوز هند خشن.

الطريقة

أول شيء فتح الفرن، على درجة حرارة 180.

بعد ذلك في طبق كسر البيض وبعدها وضع الفانيليا عليه.

ثم ضربهم مع بعضهم جيداً بالمضرب، الكهربائي أو المضرب اليدوي.

الكهربائي أو المضرب اليدوي. بعد ذلك وضع السكر والزيت وضربهم أيضاً مع بعضهم.

ثم بعدها وضع الدقيق وبكينج بودر ورشة الملح.

بعد ذلك يتم وضع القرفة وجوز الهند، والجزر المبشور عليهم.

ثم بعد ذلك في صينية، ودهنها بالزبدة تماماً.

وضع الخليط في الصينية.

ثم وضع الصينية في الفرن.

بعد ذلك يتم فتح الفرن بعد ساعة إلا ربع.

وبعدها غلق النار، وترك الصينية تبرد ربع ساعة.

بعد ذلك توضع الكيكة في أطباق التقديم.

لعمل حشوة الكريمة

المكونات

أربع معالق من الزبدة.

ربع كيلو جبنة.

أربعة كوب سكر مطحون.

معلقة صغيرة فانيليا.

كوب جوز هند خشن.

الطريقة

في طبق وضع الزبدة مع الجبنة.

بعد ذلك وضع الفانيليا مع السكر المطحون.

وبعدها وضع جوز الهند الخشن.

بعد ذلك تقليبهم مع بعضهم تماماً.

ثم بعدها وضعها على الكيك.

يكون طعمها وشكلها رائع.

أسهل طريقة لعمل كيك الجزر الهشة

المكونات

كوب ونصف جزر مفروم.

أربعة بيضات.

معلقة سكر محروق.

نصف كوب زيت.

كوب زبادي.

2 كوب دقيق.

معلقتين صغيره بكينج بودر.

رشة ملح.

كوب جوز هند خشن.

معلقتين صغيرة قرفة.

نصف كوب زبدة فيرن.

كيكة جزر مضبوطة

أول شيء تشغيل الفرن، على 180 درجة.

بعد ذلك في طبق كسر البيض، ووضع الزبدة عليه.

ثم يوضع السكر والزيت، ورشة الملح والقرفة والزبادي.

بعد ذلك في طبق وضع الدقيق مع بكينج بودر، وجوز الهند.

ثم بعدها وضعهم على الطبق الأول السوائل.

بعد ذلك قلبيهم مع بعضهم تماماً.

ثم وضع الجزر عليهم وتقليبهم.

بعد ذلك ودهن الصينية زبدة، ووضع الخليط في الصينية.

ثم بعد ساعة قومي بغلق النار.

بعد ذلك تترك الكيكة ربع ساعة حتى تبرد.

ثم وبعدها تقطيعها وتقديمها في أطباق.

في هذه المقالة تحدثنا عن كيك الجزر، الذي يحب أن يعملها هذه الأيام كثير من المصريين مع كوب من الشاي، الذي يجعل الوقت جميل خصوصاً في الجو الذي بكون بارد، يكون المنزل دافئ، وتحدثنا عن المكونات والطريقة لكيك الجزر، وتحدثنا عن مكون لتزيين الكيك وهي حشوة الجبنة بمكوناتها وطريقة تحضيرها، وهي من أرقي الأكلات الذي أكلتها وتحدثنا أيضاً عن كيكة الجزر الهشة بمكوناتها وطريقة تحضيرها، وهي لذيذة جداً.