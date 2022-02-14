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عمر شويل - جدة بالدقيق والماء فقط..بكباية دقيق وشوية ماء... اعملي احلي فطيرة بالسكر احلي واطعم من الجاهز أولادك هيطلبوها كل يوم طعمها روعة - ثقفني
اعملي احلي فطيرة بالسكر احلي واطعم من الجاهز أولادك هيطلبوها كل يوم، يعتبر الفطير بالسكر من أسهل المعجنات التي يمكن تجهيزها في المنزل بشكل سريع وسهل من دون الحاجة إلى شرائها من الخارج ودفع مبالغ كبيرة من أجل الحصول عليها، حيث أن الفطير بالسكر يتميز بطعمه ومذاقه اللذيذ الذي يحبه الكبار والصغار، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم كيف يمكن عمل الفطير بالسكر بطريقة بسيطة وسهلة وبمكونات بسيطة موجودة في كل منزل.
احلي فطيرة بالسكر احلي واطعم من الجاهز
يجب تحضير المكونات التالية واتباع هذه الخطوات لعمل فطير بالسكر:
مكونات عمل فطير بالسكر المقلي
- كأس من السكر.
- ½ كأس من الماء.
- كأس من الدقيق الأبيض المنخول.
- كوب زيت للقلي.
- ½ ملعقة من الملح.
طريقة تحضير فطير بالسكر
- في إناء يتم إضافة الدقيق والملح والماء بعد إذابة الملح داخل الماء وتقليب المكونات معاً، والعجن جيداً حتى يتم الحصول على عجينة متماسكة.
- بعد ذلك يتم تقطيع العجينة إلى قطع حجمها متوسط.
- تفرد كل قطعة من العجين على شكل مربع أو مستطيل ويتم رشها بكمية قليلة من السكر، ويتم طيها من النصف ورش كمية أخرى من السكر وطي العجين مرة أخرى.
- تكرر الخطوة السابقة حتى الانتهاء من الكمية كلها.
- في مقلاة يتم إضافة الزيت وتسخينه، ثم يتم وضع قطع العجين داخل الزيت، مع التقليب لكي تأخذ لون التحمير من الجهتين.
- يتم إخراجها من الزيت وبذلك فهي تكون جاهزة للتقديم.
طريقة الفطير بالسكر في الفرن
لتطبيق هذه الوصفة يرجى اتباع الآتي:
مكونات عمل الفطير بالسكر في الفرن
- كأسين من الدقيق.
- ثلاث ملاعق من الزيت.
- ¾ كأس من الماء.
- كوبين من السكر البودرة.
- كوب ونصف من الزبدة الطرية.
- ربع كأس من اللبن.
طريقة تحضير الفطير بالسكر في الفرن
- في إناء يتم إضافة الدقيق والزيت والملح، مع وضع الماء بالتدريج مع العجن حتى يتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة.
- يتم دهن العجين بالزيت وتغطيتها وتركها حتى ترتاح لمدة لا تقل عن ساعة.
- ويتم تقطيع العجين إلى 6 كرات حجمها متوسط وتركها ترتاح مرة أخرى لمدة تلت ساعة.
- يتم فرد القطعة الأولى ودهنها بالزبدة ورش السكر علها، ثم فرد القطعة الثانية والثالثة ووضعهم فوق القطعة الأولى مع دهن الزبدة ورش السكر للقطع الأخرى، ويتم غلق أطراف العجين لتصبح بشكل المربع.
- تكرر نفس الخطوات في القطع الأخرى.
- يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180.
- يتم وضع قطع العجين داخل صينية بها ورق زبد و يدهن سطحها بالزبد ورشها سكر وتدخل الفرن لمدة نصف ساعة.
- ويتم إخراج الفطير من الفرن ويسكب اللبن عليها وتغطيتها بكيس بلاستيكي لمدة عشر دقائق وبذلك تصبح جاهزة للتقديم.
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