بمقادير اقتصادية وخطوات سهلة اعملي محشي الطماطم بالجبن بمذاق رائع

يمكنكِ تحضير المحشي بطريقة مختلفة قليلًا، كنوع من تغيير الأكلات المعتادة، ومحشي الطماطم من المحاشي المشهورة والتي يحبها الكثير ويقبلون عليها، فنقدم لك طريقة عمل محشي الطماطم بالجبن، كما أنه يناسب أصحاب الحمية الغذائية لاحتوائه على سعرات حرارية قليلة، فيمكن تناوله كوجبة بمفرده فيعطي إحساس بالشبع لمدة طويلة، ويفضل اختيار أنواع الجبن التي تحتوي على كميات قليلة من الدهون والملح.

طريقة عمل محشي الطماطم بالجبن

محشي الطماطم من المحاشي المشهورة في المطبخ المصري، يقدم بجانب المحشي الكوسة والبتنجان والفلفل، ويتميز بأن طريقة تحضيره سهلة، ويقبل الكثير على محشي الطماطم بالجبن لطعمه الرائع واللذيذ، والطماطم من الخضروات التي لا غنى عنها في تحضير العديد من الأكلات من أهمها السلطة، اصنعي محشي الطماطم بالجبن بخطوات سهلة والطعم رائع.

يعتبر محشي الطماطم من المحاشي الشهية واللذيذة، ومن الوصفات السريعة في التحضير والتي لا تحتاج إلى وقت طويل، كما أن خطوات تحضيره سهلة، فقط اتبعِ الخطوات الآتية واحصلي على محشي الطماطم بالجبن اللذيذ والشهي.

المقادير المطلوبة

1 كيلو من الطماطم.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من الجبنة الرومي أو البارميزان.

2 ملعقة كبيرة من الجبنة الشيدر المبشورة.

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

ربه ملعقة صغيرة من البابريكا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

نصف كوب من البقسماط.

طريقة التحضير: