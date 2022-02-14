بمقادير اقتصادية وخطوات سهلة اعملي محشي الطماطم بالجبن بمذاق رائع

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يمكنكِ تحضير المحشي بطريقة مختلفة قليلًا، كنوع من تغيير الأكلات المعتادة، ومحشي الطماطم من المحاشي المشهورة والتي يحبها الكثير ويقبلون عليها، فنقدم لك طريقة عمل محشي الطماطم بالجبن، كما أنه يناسب أصحاب الحمية الغذائية لاحتوائه على سعرات حرارية قليلة، فيمكن تناوله كوجبة بمفرده فيعطي إحساس بالشبع لمدة طويلة، ويفضل اختيار أنواع الجبن التي تحتوي على كميات قليلة من الدهون والملح.
طريقة عمل محشي الطماطم بالجبن
محشي الطماطم من المحاشي المشهورة في المطبخ المصري، يقدم بجانب المحشي الكوسة والبتنجان والفلفل، ويتميز بأن طريقة تحضيره سهلة، ويقبل الكثير على محشي الطماطم بالجبن لطعمه الرائع واللذيذ، والطماطم من الخضروات التي لا غنى عنها في تحضير العديد من الأكلات من أهمها السلطة، اصنعي محشي الطماطم بالجبن بخطوات سهلة والطعم رائع.
يعتبر محشي الطماطم من المحاشي الشهية واللذيذة، ومن الوصفات السريعة في التحضير والتي لا تحتاج إلى وقت طويل، كما أن خطوات تحضيره سهلة، فقط اتبعِ الخطوات الآتية واحصلي على محشي الطماطم بالجبن اللذيذ والشهي.
المقادير المطلوبة
- 1 كيلو من الطماطم.
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- 2 ملعقة كبيرة من الجبنة الرومي أو البارميزان.
- 2 ملعقة كبيرة من الجبنة الشيدر المبشورة.
- 1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.
- ربه ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- رشة من الفلفل الأسود.
- نصف كوب من البقسماط.
طريقة التحضير:
- قومي بإشعال الفرن على درجة حرارة 200 على أن يكون رف الفرن في الوسط.
- احضري صينية واسعة وقومي بغسل الطماطم جيدًا بالماء، ثم قومي بقطع طبقة رفيعة من الطماطم من منطقة الرأس.
- قومي بالتخلص من بذور الطماطم باستخدام ملعقة صغيرة وقومي بقلبها حتى تتخلص من الماء الموجود بداخلها.
- قومي بفرم شرائح الطماطم التي قومي بقطعها.
- احضري طبق وضعي به شرائح الطماطم المفرومة وضيفي إليها الجبن الرومي والجبن الشيدر والبقسماط والبابريكا والملح والفلفل الأسود والبقدونس المفروم، وقومي بتقليب المكونات مع بعضها.
- قومي بحشو الطماطم بالحشوة التي قمتي بتحضيره.
- قومي بوضع زيت الزيت على الحشو الموجودة داخل الطماطم.
- ادخلي الطماطم الفرن لمدة ربع ساعة.
- قومي بعد ذلك بإشعال الشواية لمدة 10 دقائق.
- قومي بإخراج حبات الطماطم بالجبن بعد أن أصبحت جاهزة وتقدم ساخنة وبالهنا والشفا.
- فوائد محشي الطماطم بالجبن
- يحتوي على العديد من الفوائد للجسم، من أبرزها
- احتوائه على القليل من السعرات الحرارية مما يجعله مناسب لأصحاب الحمية الغذائية.
- يحتوي على زيت الزيتون والذي يعزز من صحة الجهاز المناعي.
- يحتوي على الجبن التي تحتوي على الكالسيوم والبروتين أهم العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم.
- تحتوي الطماطم على فيتامين سي فتساهم في حماية الجسم من الأمراض والفيروسات.
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