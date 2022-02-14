أسهل وأسرع كيك فى 10 دقايق فقط أضيفي الخميرة الفورية وحضري كيكة الحلة بدون فرن

القليل منا الذي لا يحب تناول الكيك، حيث تعرف الكيكة بطعمها اللذيذ والغني ولها شهرة واسعة في كل مكان في العالم، كنا أنها عنصر أساسي في أعياد الميلاد، ويمكن أكلها في أي وقت نحب بجانب كوب من الشاي بحليب أو سادة، ولكن بسبب احتياجها للفرن تتكاسل بعض السيدات عن عملها، وظهرت مؤخراً بعض الطرق عن تحضيرها على البوتجاز في حلة مناسبة وستحصلي على أروع كيك.

طريقة عمل كيكة الحلة بدون فرن

لا تحتاج الكيكة إلى مكونات كثيرة، فهي مكوناتها قليلة ولكن الطعم رائع.

المكونات:

كوبين دقيق أبيض.

أربع ملاعق من الكاكاو البودر الخام.

ملعقة فانيلا.

رشة ملح.

كوب سكر.

عدد ثلاث بيضات.

كاس من الحليب.

ملعقة بيكنج بودر.

نصف كوب زيت.

طريقة تحضير كيكة الفرن

تعتبر هذه الطريقة من أسهل الطرق والتي تكون ناجحة بالتأكيد، فقط اتبعي التعليمات:

نقوم بوضع السكر على البيض والفانيلا ونقلب جيدا حتى يختفي السكر.

نضع بعد ذلك الزيت ونقلب في نفس الاتجاه، ثم بعدها نضع الحليب.

بعد ذلك نقلب البيكنج بودر على الدقيق ورشة الملح والكاكاو.

نقوم بإضافة المكونات الجافة إلى السائلة ونقلب في اتجاه واحد.

نحضر صينية وندهنها بزيت ثم رشة دقيق.

في حلة مقاسها أكبر من الصينية نضع فيها ماء ثم نضع فيها الصينية ونضعها على النار.

بفوطة نظيفة نقوم بتغطية الصينية جيدا.

نضعها على نار هادئة لمدة ساعة حتى تنضج.

بعدها نقوم بتزينها كما نريد بالشيكولاتة او تظل سادة.

طريقة عمل الكيك الاسفنجي

المكونات:

٤ بيضات.

كوبين سكر.

كوبين ونصف دقيق.

ملعقة فانيليا.

أربع ملاعق من الزبدة.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

كوب من الحليب.

طريقة التحضير: