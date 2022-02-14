نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة واحدة فقط أقلي البطاطس بدون ما تتشرب نقطة زيت واحدة بهذه الطريقة العبقرية والصحية جدا في المقال التالي
تعتبر البطاطس المقلية من أكثر الأكلات التي يحب أكلها الأطفال وكذلك الكبار، حيث تكون مقدمة كطبق مقبلات بجانب الوجبات الرئيسية، كما أنها تعتبر من أهم الوجبات السريعة التي تقدم في الكافيهات والمطاعم، وبسبب إكثار الطلب عليها في المطاعم، تحب أي سيدة أن تعدها في المنزل وتكون مقرمشة مثل الجاهزة، ولكن مشكلة الزيت الكثير تسبب أزمة للبعض، ومن خلال مقالتنا سوف تصنعيها بالطريقة التالية التي سنسردها لكم ولن تندمي.
بمعلقة واحدة أقلي البطاطس بدون ما تتشرب نقطة زيت
بمكونات بسيطة للغاية ستحضري ألذ بطاطس مقلية بطعم مختلف ومن غير ماتتشرب أي زيوت.
المكونات:
- ثلاث حبات من البطاطس.
- ملعقة من مسحوق البهارات المشكل.
- ربع ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقة من البابريكا.
- ربع ملعقة من الشطة وهذا اختياري.
- زعتر.
- ملح حسب الرغبة.
- رشة قرفة.
طريقة تحضير أشهى بطاطس مقلية
بخطوات سهلة وسريعة ستقومي بإعداد بطاطس مقلية بزيت قليل، وتأتي الخطوات كالتالي:
- قومي بتقشير البطاطس وغسلها تحت المياه ثم تقطع أصابع بحجم واحد.
- بعد ذلك سخني الفرن قبل البدء.
- ثم نفرش في الصينية ورق زبدة ونضع فيها البابريكا والفلفل الأسود والزعتر والقرفة والبهارات المشكلة والشطة.
- قومي بوضع أصابع البطاطس في الصينية وضعي فوقها الملح ثم قلبيها مع باقي التوابل.
- قومي بتغطية البطاطس بورق ألومنيوم.
- ادخلى الصينية إلى الفرن لكي تنضج البطاطس.
- قد تستغرق حوالي ثلاثين دقيقة حتى تنضج تماماً.
- بعد ذلك قومي بإزالة الورق الألومنيوم من على الصينية ثم ضعيها في الفرن مرة أخرى لكي تكون بالقرمشة المطلوبة.
- تعتبر هذه الطريقة هي من أصح الطرق المستخدمة في قلي البطاطس وينصح بها خاصة لمرضى الكوليسترول والأطفال ومتبعين الأنظمة الغذائية، وذلك بسبب عدم احتوائها على أي زيوت.
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