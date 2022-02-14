بشرتك هتنور.. بملعقة نشا حضري كريم أساس طبيعي من صنع يديكي بمكونات طبيعية 100%

كريم أساس، أفضل مكونات كريم الأساس هي التي تكون طبيعية وهذا ما يكون بنسبة مائة بالمائة وتعتبر تلك النوعية من الكريمات هي الأقوى على الإطلاق لتخليص الوجه تماما من مختلف العيوب التي قد يكون معاني منها، وتحتاج للإخفاء التام، وهذه التركيبة الكريمية والتي نتحدث عنها من خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف عليها من خلال ما يلي من تلك السطور المقبلة، وفيما يلي أهم المقادير التي لها القدرة على التحسين من معظم الخصائص الظاهرية للبشرة مع بيان أهم الخطوات الصحيحة لتحضير تلك التركيبة، وفي أقل وقت ممكن، ومن خلال ما يأتي المزيد عن خلطة كريم الأساس الطبيعية.

كريم أساس طبيعي من صنع يديكي

من الممكن لكل فتاة أن يتكون لديها وف المنزل أفضل نوع من نواع الكريمات للأساس والتي تضاهي في جودتها جودة أفضل المنتجات للعناية بالبشرة وهذا من خلال أن يتوفر لديها عدد من المقادير الطبيعية والتي تعمل على الإزالة التامة لأي آثار من الكلف أو التشقق بالوجه أو القشور أو آثار الحفر والبقع والبثور والندبات، ومن خلال المكونات الآتية يكون لديك أفضل نوع من كريمات الأساس نتعرف على تركيبتها من خلال ما يلي، أهم المكونات التي لا بد من توفرها لعمل أفضل تركيبة من كريم الأساس هي تلك التركيبة الآتية، والتي نتعرف عليها من خلال الآتي من تلك السطور المقبلة:

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة من زيت اللافندر.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الدقيق.

ملعقة من بودرة التلك.

ربع ملعقة من الكاكاو الخام.

طريقة إعداد كريم أساس بملعقة نشا

من الممكن البدء في الخطوات التحضيرية من خلال الاتباع لما يلي في الفقرات القادمة: