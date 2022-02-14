مكون سري ضعيه علي الشامبو و شاهدي كيف يجعل الشعر حرير ويعالج التساقط في ثلاث ايام

الشامبو الخاص بالشعر من أكثر الأشياء ذات الأهمية التي تعمل على الحفاظ على الشعر، وحمايته من الإصابة بالقشرة، أو الإصابة بأي نوع من الفطريات، ولكن في بعض الأحيان يتسبب هذا الشامبو في إصابة الشعر بالجفاف، ومن ثم تساقط الشعر بشدة، لذا اليوم قررنا أن نأتي لكم بإضافة جديدة تعمل على إعطاء الشعر نعومة وكثافة طبيعية، وذلك في عدة أيام قصيرة جدا.

طريقة استخدام القرنفل مع الشامبو

إليكم الطريقة السحرية الخاصة باستخدام القرنفل مع الشعر من أجل الحصول على شعر ناعم حرير:-

القيام بإحضار عدد من العيدان الخاصة بالقرنفل.

إحضار الشامبو الذي تستخدمينه.

وضع القرنفل داخل علبة الشامبو.

تقليب الشامبو جيدا من أجل ضمان اختلاط القرنفل بمكوناته.

وضع القرنفل داخل علبة الشامبو لمدة أربعة وعشرون ساعة.

استخدام هذا الشامبو بشكل طبيعي جدا ومن ثم القيام بغسل الشعر بالماء جيدا.

فوائد القرنفل للشعر

إليكم أهم الفوائد التي يحصل عليها شعرك من خلال استخدام القرنفل مع الشامبو:-

يعمل على تخليص الشعر من القشرة التي تصيبه.

يساعد في التخلص من الجلد الميت.

يعطي الشعر نعومة وفريق ولمعان لا مثيل له.

يساهم في حل مشكلة تقصف الشعر.

يعد منظف جيد للشعر.

طريقة العناية بالشعر

يمكنك الاهتمام بالشعر بشكل صحيح عن طريق هذه الخطوات:-