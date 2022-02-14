نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون سري ضعيه علي الشامبو و شاهدي كيف يجعل الشعر حرير ويعالج التساقط في ثلاث ايام في المقال التالي
الشامبو الخاص بالشعر من أكثر الأشياء ذات الأهمية التي تعمل على الحفاظ على الشعر، وحمايته من الإصابة بالقشرة، أو الإصابة بأي نوع من الفطريات، ولكن في بعض الأحيان يتسبب هذا الشامبو في إصابة الشعر بالجفاف، ومن ثم تساقط الشعر بشدة، لذا اليوم قررنا أن نأتي لكم بإضافة جديدة تعمل على إعطاء الشعر نعومة وكثافة طبيعية، وذلك في عدة أيام قصيرة جدا.
طريقة استخدام القرنفل مع الشامبو
إليكم الطريقة السحرية الخاصة باستخدام القرنفل مع الشعر من أجل الحصول على شعر ناعم حرير:-
- القيام بإحضار عدد من العيدان الخاصة بالقرنفل.
- إحضار الشامبو الذي تستخدمينه.
- وضع القرنفل داخل علبة الشامبو.
- تقليب الشامبو جيدا من أجل ضمان اختلاط القرنفل بمكوناته.
- وضع القرنفل داخل علبة الشامبو لمدة أربعة وعشرون ساعة.
- استخدام هذا الشامبو بشكل طبيعي جدا ومن ثم القيام بغسل الشعر بالماء جيدا.
فوائد القرنفل للشعر
إليكم أهم الفوائد التي يحصل عليها شعرك من خلال استخدام القرنفل مع الشامبو:-
- يعمل على تخليص الشعر من القشرة التي تصيبه.
- يساعد في التخلص من الجلد الميت.
- يعطي الشعر نعومة وفريق ولمعان لا مثيل له.
- يساهم في حل مشكلة تقصف الشعر.
- يعد منظف جيد للشعر.
طريقة العناية بالشعر
يمكنك الاهتمام بالشعر بشكل صحيح عن طريق هذه الخطوات:-
- استخدام كمية قليلة جدا من الشامبو.
- القيام بوضع الشامبو على الشعر المبلل مباشرة.
- استخدام طريقة التدليك لفروة الرأس من الأسفل للاعلى، ويجب التدليك جيدا لكي يصل الشامبو لكل بصيلة من بصيلات الشعر
- عليكي الحرص أثناء استخدام الشامبو، واختيار نوع الشامبو، حيث أنه لابد اختيار نوع مناسب لشعرك.
- بعد ذلك عليكي القيام بغسل الشعر جيدا.
- يجب استخدام مرطب جيد للشعر بعد استعمال الشامبو.
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