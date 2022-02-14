نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقه عمل المسقعة باللحمة المفرومة بمكونات موجودة داخل مطبخك في المقال التالي
تحظى طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة شهرة واسعة بين الناس بل تعتبر من أهم الأطباق المصرية التي نالت إعجاب الكثير من الجنسيات الأخرى عندما يذهبون إلى مصر، حيث تتميز المسقعة بطعمها الشرقي الشهي بجانب أن تكاليف تحضيرها رخيصة بشكل كبير وفي متناول جميع الأشخاص، بالإضافة إلى أن هناك أكثر من طريقة لتحضير المسقعة في المنزل ولكن الأكثر شهرة هي التي تكون محشية باللحم المفروم، وهناك بعض الأشخاص من يضيف عليها البشاميل والجبن من الوجه لتعطي لها طعم مميز وشهي، ولكن في هذا المقال سنسلط الضوء على طريقة عملها باللحم المفروم بكافة الخطوات المطلوبة وكذلك مكونات عملها كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات بدقة.
مكونات عمل المسقعة باللحمة المفرومة
يمكنك تحضير المسقعة باللحمة المفرومة في منزلك عن طريق شراء مكونات
- نصف كيلو لحم مفروم ممزوج بقليل من الدهون.
- بصلة كبيرة.
- حبتان كبيرتان من الطماطم الطازجة.
- قطعة فلفل أخضر حلو.
- فصين ثوم.
- زيت القلي.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.
- رشة قرفة ناعمة.
- ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم.
- كوب من الماء.
طريقة تحضير عمل المسقعة باللحمة المفرومة
إذا كنت سيدتي تبحثين عن طريقة سلسة لصنع المسقعة باللحمة المفرومة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية بدقة لتنجحي في صنعها على سفرتك، وهي كالتالي:
- نقوم بغسل الباذنجان وتقشيره ثم نقوم بتقسمها لشرائح وعليها رشة ملح وبعد ذلك يتم قليه في الزيت حتى تحصلي على لون أحمر.
- ثم نقوم بتقطيع البصل لشرائح ونضعها في الزيت حتى يتحول للون الذهبي وبعد ذلك نضع اللحم المفروم ونستمر في التقليب.
- نقوم بتحضير كل من الفلفل الحلو ونحضر الطماطم بتقطيعها لمكعبات صغيرة الحجم ونضعهم على خليط اللحم والبصل وعليهم البهارات كلها على نار منخفضة حتى تنتهي من التسوية.
- نقوم برص بعض شرائح الباذنجان بشكل جيد ونسكب فوقها خليط اللحم المفروم وبعد ذلك نقوم برص باقي الباذنجان المقلي.
- نضع صلصة الطماطم ونخففها بماء ونسكبها على الصينية ونعطيها غلوه على النار ثم ندخلها الفرن حتى تحصل على وجه بني.
- قومي بإخراج الصينية من الفرن وتقديمها لأفراد عائلتك بالصحة والهنا.
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