طريقه عمل المسقعة باللحمة المفرومة بمكونات موجودة داخل مطبخك

تحظى طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة شهرة واسعة بين الناس بل تعتبر من أهم الأطباق المصرية التي نالت إعجاب الكثير من الجنسيات الأخرى عندما يذهبون إلى مصر، حيث تتميز المسقعة بطعمها الشرقي الشهي بجانب أن تكاليف تحضيرها رخيصة بشكل كبير وفي متناول جميع الأشخاص، بالإضافة إلى أن هناك أكثر من طريقة لتحضير المسقعة في المنزل ولكن الأكثر شهرة هي التي تكون محشية باللحم المفروم، وهناك بعض الأشخاص من يضيف عليها البشاميل والجبن من الوجه لتعطي لها طعم مميز وشهي، ولكن في هذا المقال سنسلط الضوء على طريقة عملها باللحم المفروم بكافة الخطوات المطلوبة وكذلك مكونات عملها كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات بدقة.

مكونات عمل المسقعة باللحمة المفرومة

يمكنك تحضير المسقعة باللحمة المفرومة في منزلك عن طريق شراء مكونات

نصف كيلو لحم مفروم ممزوج بقليل من الدهون.

بصلة كبيرة.

حبتان كبيرتان من الطماطم الطازجة.

قطعة فلفل أخضر حلو.

فصين ثوم.

زيت القلي.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

رشة قرفة ناعمة.

ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم.

كوب من الماء.

طريقة تحضير عمل المسقعة باللحمة المفرومة

إذا كنت سيدتي تبحثين عن طريقة سلسة لصنع المسقعة باللحمة المفرومة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية بدقة لتنجحي في صنعها على سفرتك، وهي كالتالي: