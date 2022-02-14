هتعملي في البيت أحلي كيكة برتقال هشه وعالية وغرقانة صوص برتقال زي الجاهزة في المخابز

طريقة عمل كيكة البرتقال، يتميز البرتقال بأنه يضيف نكهة رائعة ومميزة عندما يضاف للكيك، هذا بجانب أن له الكثير والكثير من الفوائد الصحية التي يستفيد منها الجسم، لأنه يحتوي على فيتامينات وعناصر غذائية كثيرة، مثل: فيتامين ج، ومعادن أخرى مهمة للجسم، ويمكن الحصول على ألذ كيكة برتقال هشة وطرية في المنزل بمكونات سهلة لأنها تعتمد على البرتقال كمكون رئيسي لها.

طريقة عمل كيكة البرتقال

المكونات:

كوبان دقيق أبيض.

كوب من عصير البرتقال.

كوب من السكر الأبيض.

عدد ٤ بيضات.

ملعقة بيكنج بودر كبيرة.

نصف كوب زيت ذرة.

ملعقة بشر برتقال كبيرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ذرة ملح.

طريقة التحضير:

أولاً نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة، ونحضر صينية نبطنها بالزبدة والدقيق ونتركها جانباً. ثم نخلط: البيض، السكر بالضرب الكهربي، ونضيف الزيت بصورة تدريجية. بعد ذلك نضيف كوب عصير البرتقال، وعليه بشر البرتقال للخليط ونقلبهم معاً. ثم نضيف البيكنج باودر، الفانيليا، ذرة الملح للدقيق. نضيف الدقيق بالتدريج لخليط البيض والسكر ونخفق باستمرار لتتكون عندنا عجينة متماسكة. ثم نضع الخليط في الصينية ونضعها في الفرن لمدة تلت ساعة ونقلل درجة الحرارة ١٤٠ درجة ونترك الصينية حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي. نخرج الكيكة من الفرن ونقدمها بعدما تبرد.

تحضير الكيكة الأسفنجية الهشه

المكونات:

كوبان من الدقيق الأبيض المنخول.

عدد ٣ بيضات.

عدد ٣ ملاعق بيكنج بودر صغيرة.

رشة ملح.

مقدار كوب إلا ربع سكر.

ربع كوب من الزيت.

نصف كوب من عصير البرتقال.

ملعقتان كبيرتان بشر برتقال.

طريقة التحضير: