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عمر شويل - جدة أسرار عمل الباذنجان المخلل في المنزل بكل تكاته وبأقل تكلفة "أشهى المقبلات" - ثقفني
يعتبر الباذنجان المخلل من المخللات المصرية المشهورة لفتح الشهية والذي يحبها الكثير من الناس ولا تخلو أي مائدة منه ومكوناته سهلة وبسيطة غير مكلفة للوقت ويعد من أشهى المقبلات الشعبية التي يمكن تناولها بجانب مختلف الأكلات وتتميز بطعمها الشهي والرائع ويحتوي على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم والصحة ويبحث الكثير من الأمهات عن طريقة تحضير الباذنجان المخلل مثل المطاعم والمحلات، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة أسرار عمل الباذنجان المخلل وطريقة تحضيره عبر موقعنا الرائع ثقفني.
أسرار عمل الباذنجان المخلل
- كيلو من الباذنجان الأسود
- لتر من الماء
- ثمانية فصوص من الثوم
- ثلاث حبات من الفلفل الأخضر
- حبة من الفلفل الأخضر الحار
- حبة من الفلفل الأحمر الحار
- حبتان من الجزر المبشور
- ثلاثة أعواد من الكرفس
- كوب ونصف من الخل
- كوب من الكزبرة المفرومة
- كوب من البقدونس المفروم
- خمس ورقات من اللورا
- ثلاث ملاعق طعام كبيرة من الملح
- ملعقتا طعام كبيرتان من السكر
طريقة عمل الباذنجان المخلل في المنزل
- نقوم بغسل الباذنجان بالماء وتنظيفه جيدا ثم نقوم بتقطيع رأسه بالكامل.
- ثم نضع إناء على نار متوسطة حتى يغلي ثم نضع الباذنجان في الماء لمدة قليل من الدقائق حتى يتم سلقه لنصف سلقة.
- نرفعه من على النار ونحتفظ بماء السلق على جنب لحين الاستخدام في وقت آخر.
- بعد أن يبرد الباذنجان نعمل به فتحة بالطول باستخدام السكين.
- ثم نحضر الكبة الكهربائية ونضع بها الفلفل الرومي والفلفل الحار الأحمر والأخضر والثوم والبقدونس والكزبرة وورق اللورا والكرفس والملح والخل والسكر ونقوم بفرم جميع المكونات جيدا.
- بعد ذلك نضيف الجزر المبشور مع خلطة التتبيلة ونقلب جميع المكونات حتى تتجانس مع بعضها جيدا.
- ثم نقوم بحشو حبات الباذنجان بالتتبيلة المحضرة حتى تنتهي كمية الباذنجان ثم نضيف ماء سلق الباذنجان إلى باقي كمية التتبيلة المتبقية.
- بعد ذلك نحضر برطمان زجاجي ونظيف ومعقم جيدا ونرص به حبات الباذنجان المخلل به ثم نضيف خلطة ماء السلق بالتتبيلة حتى تغمر جميع حبات الباذنجان.
- ثم نغلق برطمان الباذنجان بإحكام ونحفظه في الثلاجة لحين الاستخدام، و
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