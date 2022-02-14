“ألذ المقبلات مع الطعام” أسرار عمل مخلل الخيار في المنزل بطعم شهي مثل المحلات

يوجد الكثير من أنواع المخللات التي تعطي الأكل مذاق رائع ولا تخلو أي مائدة بدون المخللات ويعتبر مخلل الخيار من أنواع المقبلات والمخللات التي تكسب مجموعة من الأكلات مذاق خاص مثل الكفتة المشوية أو الدجاج المشوي أو الشاورما أو الكبدة والمخ وجميع الأكلات السورية ويحبه كثير من الناس ويحتوي مخلل الخيار على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم والصحة، ويبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة عمل مخلل الخيار، تابعوا معنا هذا المقال عن أسرار عمل مخلل الخيار.

أسرار عمل مخلل الخيار

نقدم لكم مقادير عمل مخلل الخيار في المنزل:

نصف كيلو جرام من خيار صغير الحجم

كوب من الماء

ورقة غار مجففة

أربعة فصوص من الثوم

ملعقة طعام كبيرة ونصف من الملح

كوب من خل التفاح

ملعقة شاي صغيرة من الشبت الأخضر أو بذور الشبت المجففة

نصف ملعقة شاي صغيرة من الفلفل الأحمر الحار المجفف أو ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود غير مطحون.

طريقة عمل مخلل الخيار في المنزل