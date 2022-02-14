طريقة عمل كرات البسبوسة في المنزل ذي الجاهزة بالضبط وأحلى كمان

البسبوسة بشكل عام واحدة من أشهر أنواع الحلويات الشرقية، والتي عرفت في العالم العربي كله وبشكل خاص في مصر وبلاد الشام، وتتميز البسبوسة بقوامها الرملي الدايب، ويوجد العديد من الطرق المختلفة لعمل البسبوسة، ومن ضمنها كرات البسبوسة اللذيذة والتي تتمتع بطعم رائع خطيرة وشكل جذاب ومختلف، ونظراً لازدياد البحث بشكل كبير جداً من ربات البيوت عن طرق ووصفات للحلويات جديدة لتقديمها للعائلة، قررنا من خلال موقعنا المتميز ثقفني أن نستعرض عليكم طريقة عمل كرات البسبوسة في المنزل ذي الجاهزة وأحلى كمان فتابعونا.

طريقة عمل كرات البسبوسة

كرات البسبوسة من الوصفات التي لقت قبولاً كبيراً من عشاق الحلويات في مل مكان، وهي نوع من أنواع الحلويات الشرقية والتي تتواجد باستمرار في المناسبات المختلفة، وتتميز كرات البسبوسة عن غيرها بطعمها الرائع واللذيذ، وطريقة تحضيرها السهلة والبسيطة، ومكوناتها الغير مكلفة، وفي الفترة الأخيرة أصبحت هي نوع الحلوى المفضل لدى العديد من الأشخاص كباراً وصغاراً، ولذلك تحرص الأمهات دوماً على إعدادها في البيت بنفسها.

المكونات:

2 كأس سميد.

نصف كوب زبدة.

علبة قشطة واحدة.

كأس من الزبادي البلدي.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

نصف كأس سكر بودر.

لوز وبندق.

مكونات الشربات:

2 كأس سكر.

كأس ونصف ماء.

رشة فانيليا.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير:

في البداية نحضر الشربات، فقط نحضر وعاء ونضع به السكر والماء ويرفع على نار متوسطة.

يترك الخليط يغلي ويذوب السكر تماماً، ثم نضيف الفانيليا وعصير الليمون وتترك المكونات تغلي من جديد، وهذا ليصبح القوام غليظ قليلاً.

نخلط السميد مع الزبدة وجوز الهند والقشطة والسكر في وعاء.

يجب تقليب المكونات جيداً معاً للتجانس.

نقوم بعمل كرات من خليط البسبوسة، وتكون بحجم الليمونة.

نرص كرات البسبوسة في صينية مدهونة بالزبدة، وندخلها الفرن على درجة حرارة 180، وهذا لتنضج كرات البسبوسة وتأخذ اللون الذهبي.

نخرج البسبوسة مع الفرن وتزين بالمكسرات، ونضعها على الفور في الشربات البارد قليلاً.

ثم تقدم كرات البسبوسة المرشوش عليها جوز الهند وبالهناء والشفاء.

ملحوظة: يمكن وضع كرات البسبوسة في الثلاجة قبل تقديمها بربع ساعة لتتماسك.