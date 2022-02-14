اصنعي بنفسك بسكوت الكاكاو المغطى بالشكولاتة بطعم لذيذ وشهي أحلى من الجاهز

مبسكوت الكاكاو ، من أجمل وأروع أنواع المخبوزات الناعمة الجميلة التي تعطي الفرحة والسرور للمنزل أثناء تحضيرها، وهو سهل وسريع وتسطيع السيدات والفتيات الصغار القيام بعمله بكل سهولة، وهو يتميز بقوام الناعم الهش وشكله الجميل الذي يجذب الناس إليه، كما يحتوي على الشكولاتة الجميلة التي تجعل طعمه مميز ورائحة جميلة، كما يوجد للبسكوت أنواع مختلفة مثل بسكوت البرتقال، وبسكوت القهوة، وبسكوت عين الجمل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكوت الكاكاو المغطى بالشكولاتة بطعم لذيذ وشهي أحلى من الجاهز بخطوات بسيطة وبأقل تكلفة.

مكونات بسكوت الكاكاو المغطى بالشكولاتة

سوف نقدم لكم مكونات في غاية البساطة لعمل بسكوت سهل وسريع وهى كالتالي:-

نصف كوب من الزيت.

مقدار نصف كوب من الزبدة.

نصف كوب من السكر البودرة.

ربع كوب من النشا.

ربع كوب من الماء.

٢ كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة صغيرة من الملح.

رشه صغيرة من الفانيليا.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

كوب من الشكولاتة النوتيلا.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير بسكوت الكاكاو المغطى بالشكولاتة بطعم لذيذ وشهي أحلى من الجاهز بخطوات سهلة وهى كالتالي:-

نحضر وعاء متوسط الحجم ونضع به الزيت، والزبدة والسكر ونخفقهم جيداً حتى يصبح الخليط كريمي. ثم نقوم بإضافة الفانيليا، والبيكنج بودر، والملح، والكاكاو ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط تماماً. بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق، والماء بالتدريج ونعجن بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة سهلة التشكيل. نقوم بفرد العجينة على سطح متساوي بواسطة النشابة حتى تصبح مثل الدائرة وتكون مناسبة السمك. ثم نحضر قطاعات البسكوت ونشكل العجين على حسب الأشكال التي ترغبين فيها. نحضر صينية كبيرة وندهنها بقليل من الزيت، ثم نرص عليها قطع البسكوت وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة. نخرج البسكويت من الفرن بعد أن ينضج ويستوي جيداً، ثم نتركه يبرد تماماً قبل وضعه في الشكولاتة. نقوم بغمس قطع البسكوت في الشكولاتة، ثم نرصها على صينية كبيرة وندخلها الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى يتماسك البسكويت جيداً كما موضح بالصورة.

نصائح عند عمل بسكوت الكاكاو بالمنزل

توجد نصائح عديدة سوف نتعرف عليها حتى تحصلي على مخبوزات مثل الجاهز وهى كما يلي:-