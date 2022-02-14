طريقة عمل أكلات سريعة وغير مكلفة تصلح لجميع الوجبات الجميع يمل من الوقف بالمطبخ بساعات طويلة لتحضير أي وجبة وخاصاً الغداء لكونها دسمة وتستغرق وقت طويل بالتحضير وتبحث دئما السيدات والفتيات عن الأكلات الغير مكلفة تحديداً ويتوافر بعض مكوناتها بالمنزل، ومفيدة ومليئة بالعناصر الغذائية.

طريقة عمل أكلات سريعة وغير مكلفة تصلح لجميع الوجبات

يفضل الأطفال تحديداً تناول الوجبات السريعة fast food سهلة المضغ والبلع حيث يميلون للفاست فود أكثر، وتفضل أيضاً المرأة العاملة تحضير الأكلات التي لا تستغرق وقت بتحضيرها، أبحثي بثلاجتك أو بخزانه مطبخك ستجدين أطعمة تتناسق مع بعضها بالتحضير السريع، مثلاً الجميع يعشق المعكرونة الإسباجتي بالصوص الأحمر مزينه باللحمة المفرومة، والبعض الآخر يعشق لتناول وجبات الريف المصري مثل الفطير الفلاحي مع الجبن القديمة ( المش ) أو الجبن القريش، سنقطرح لكي خلال موقع تثقفني أسرع الوجبات الشهية السريعة التي لا يختلف عنها الكبير والصغير في تناولها.

طريقة عمل المكرونة الأسباجتي بالصوص الأحمر واللحمة المفرومة

المكونات

مكرونة أسباجتي بعدد أفراد الأسرة.

نصف كيلو لحمة مفرومة.

برطمان صلصة معلبة

أو عصير طماطم فريش.

بصلة مفرومة متوسطة.

فصلت ثوم مهروسين.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقتان صغيرة فلفل اسود.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة هيل مطحون.

ملعقة صغيرة بهارات.

ملعقة صغيرة شطة أختياري.

زيت نباتي.

طريقة التحضير