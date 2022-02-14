اصنعي بنفسك في المنزل مقروط الكوشة الجزائري بخطوات سهلة جداً

يعد مقروط الكوشة الجزائري ، من الحلويات المعسلة المشهورة والمنتشرة في العربي مثل الجزائر، وهي حلوي تقليدية معروفة منذ القدم، تحضر في مختلف المناسبات، وهي أكلة مغربية مشهورة في المغرب العربي وشمال أفريقيا، وهي عبارة عن نوع من الحلويات المعجنة المصنوعة من السميد المحشو بالتمر، وقد يضاف إليه بعض الفواكه الجافة، وينتشر في تونس والجزائر وليبيا باسم أخر وهو المقرود، فهي حلوي للذيذة ورائعة المذاق، ولها أيضاً شكل جديد ومميز، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل مقروط الكوشة الجزائري في المنزل بكل بساطة.

مكونات عمل مقروط الكوشة الجزائري

من هنا سوف نتعرف علي مقادير هذه الحلوى الجزائرية وهي كالتالي:-

2 كيلو سميد خاص بالمقروط.

كيلو فرينة مغربلة.

رشة ملح.

نصف كوب من الزبدة.

معلقة صغيرة من السكر.

نصف كوب زيت.

مقدار نصف كوب من الماء.

نصف كوب ماء زهر.

معلقة صغيرة خميرة حلويات.

الحشو:-

تمر مفروم.

معلقة صغيرة من الزبدة.

رشة قرنفل.

ربع كوب من الحليب.

جلجلان مقلي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من هنا علي خطوات تحضير مقروط الكوشة الجزائري في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-

نقوم ببس السميد والفرينة بالزبدة والزيت كويس جداً، ثم نضيف الملح والخميرة والسكر ونخلطهم جيداً. ثم نتركهم جانباً لترتاح من ساعة إلي 6 ساعات، بعد ما يرتاح الخليط نلمو بماء وماء الزهر وهنا نضيف الماء بالتدريج. بعد ذلك نلمو بأطراف الأصابع من غير ما نضغط علية، ثم نغطيه بغطاء بلاستيك ويرتاح شوية حوالي 10 دقائق. بعد ذلك نلم العجين كويس بدون عجن أو ضغط، ثم نشكل بواسطة القطاعة الخاصة مع وضع الحشو به ونخليه يرتاح حتي ساعة أو أكثر. ثم يرص في صينية الفرن ويدخل علي درجة حرارة 180 مئوية، ونتركه حتي يتحمر من الجوانب ويتغير لونه للأصفر الذهبي المحمر. تستغرق مدة الطهي من 30 إلي 45 علي حسب نوعية الفرن، بعد ما يطيب نخرجه ونضعه في العسل البارد بدون إضافة ماء زهر للعسل.

طريقة عمل الحشو

من هنا سوف نتعرف علي خطوات تحضيره وهي كالتالي:-