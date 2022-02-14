أسهل وأسرع غداء اليوم بنصف كيلو لحم مفروم فقط وبمكونات متاحة في المنزل

بالتأكيد أنت الآن تبحثين عن وصفة سريعة لإنهاء طعام الغداء في أسرع وقت ممكن، فسنحرص الآن على جعلك تحصلين على ألذ وأسرع أكله من حيث مدة الطهي وأقل في التكلفة بالإضافة إلى أنها من ألذ الأطعمة التي قد تتخيليها على الإطلاق، لذلك تابعي الآن الوصفة بالخطوات الرئيسية التي سنحرص على التنويه عنها حتى تحصلي على مذاق أفضل من أي شيء آخر.

طريقة عمل أسهل وأسرع غداء

احرصي فقط على اتباع الخطوات والمكونات التالية حتى تتمكن من الحصول على وجبة مثالية ومميزة بدون أي تعقيدات أو فشل في الوصفة تابعي فقط الوصفة:

المكونات

نصف كيلو لحم مفروم ناعم. واحد بصلة مفرومة ناعم. بيضة متوسطة. ملعقة كبيرة بهارات كفتة. ملعقة صغيرة (كزبرة نشفة، ملح طعام، فلفل أسود). نصف ملعقة كمون. ملعقتين بقسماط خشن وإذا لم يتوفر يمكنك طحن خبز فينو متبقي لديك من فطار اليوم. كيلو من البصل الأبيض. ملعقتين ثوم. ملعقة كبيرة بصل بودر.

طريقة التحضير

تقوم بإحضار وعاء وتبدأ في وضع مقدار اللحم المفروم مضاف إليه توابل الملح والفلفل والكزبرة الجافة وبهارات الكفتة.

احرص على وضع البيض والبقسماط الخشن، وممكن أن تقوم بوضع كزبرة خضراء.

ابدأ الآن بعجن الكفتة جيدًا حتى تتمكن من الحصول على مزيج متماسك موزع فيه النكهات بشكل مميز.

الآن احرص على وضع عجينة اللحم في الثلاجة لربع ساعة أو الفريزر لمدة عشر دقائق.

قم بتشكيل عجينة اللحم على شكل كرات متوسطة متشابه في الحجم لتساوي السواء.

الآن احرص على غمس كل كرة بالدقيق قليلاً ويجب أن تقوم بالتخلص من زيادة الدقيق.

تحضر مقلاه وتبدأ في وضع ملعقتين من الزبدة مع ملعقتين من الزيت النباتي وتبدا في تحمير اللحم حتى يأخذ لون مميز من جميع الجهات.

تقوم بإخراج كرات اللحم وتبدأ في وضع كيلو البصل المقطع جوانح في المقلاة ذاتها، لكن يجب عليك وضع ملعقة بصل بودر في المقلاة لتحصل على لون بني مميز.