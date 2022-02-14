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عمر شويل - جدة كيكة الكاسترد بالجيلي والفراولة أسهل كيك بطعم روعة - ثقفني
كيكة الكاسترد بالجيلي والفراولة من الكيكات التي تتميز بطعم شهي وشكل رائع، ويمكن إعدادها ببعض المكونات البسيطة المتوفرة في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة، وهى من أنواع الكيك التي تقدم بكثرة في المناسبات وأعياد الميلاد، ويقبل على تناولها الكبار والصغار لمذاقها اللذيذ، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم وصفة سهلة لعمل كيكة الكاسترد بالجيلي والفراولة على طريقة هبة أبو الخير.
مكونات كيكة الكاسترد بالجيلي والفراولة
مقادير الكيك
- نصف كوب حليب (100 مللي).
- نصف كوب سكر (100 جرام).
- ربع كوب زيت (50 مللي).
- 2 بيضة.
- 3 ملاعق صغيرة بيكنج بودر (15 جرام).
- كوب وربع دقيق (160 جرام).
- ربع ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
لسقي الكيك
- نصف كوب حليب ساخن.
- 2 ملعقة صغيرة سكر.
طبقة الكاسترد
- 2 كوب ونصف حليب (500 مللي).
- نصف كوب سكر (100 جرام).
- 4 ملاعق كبيرة بودرة كاسترد (40 جرام).
طبقة الجيلي والفراولة
- عبوة جيلي فراولة (45 جرام).
- ربع كوب ماء ساخن.
- كوب ماء بارد.
- فراولة مقطعة.
طريقة التحضير
- نخفق البيض مع السكر والفانيليا بالمضرب الكهربي على سرعة عالية لمدة أربع دقائق حتى يصبح الخليط فاتح اللون ويتضاعف حجمه.
- ثم نضيف ربع كوب زيت ونصف كوب حليب ونستمر في الخفق لمدة دقيقة، ننخل الدقيق والبيكنج بودر والملح ونضيفهم على خليط الكيك مع التقليب بالمضرب اليدوي حتى تمتزج المكونات.
- ثم نضع خليط الكيك في قالب مقاس 25 سم قابل للفتح مدهون بالزبدة، وندخل قالب الكيك في فرن ساخن مسبقاً على درجة 180 مئوية على الرف الأوسط.
- تستغرق مدة خبز الكيكة حوالي 25 دقيقة، ويفضل اختبار نضج الكيك بعود خشبي إذا خرج نظيفاً دل ذلك على تمام النضج.
- نخرج الكيك من الفرن ونتركه يبرد لمدة عشر دقائق ثم نفتح القالب ونخرج الكيكة حتى تبرد.
- ثم نضع الكيكة في القالب مرة ثانية وتسقي بنصف كوب حليب ساخن مضاف إليه ملعقتين صغيرتين سكر.
- لتحضير الكاسترد: نضع أربع ملاعق كبيرة من بودرة الكاسترد وكوبين ونصف من الحليب ونصف كوب سكر في إناء مع التقليب على البارد حتى تذوب المكونات.
- ثم نرفع المكونات على النار مع التقليب حتى يثقل القوام، ثم نسكب الكاسترد الساخن على الكيكة ونوزع الفراولة المقطعة فوق طبقة الكاسترد.
- ثم نضع عبوة من جيلي الفراولة في طبق ونضيف نصف كوب ماء ساخن مع التقليب، ثم نضيف كوب ماء بارد.
- نوزع الجيلي بالملعقة على قطع الفراولة ثم ندخل الكيكة الثلاجة لمدة ساعتين حتى تتماسك وتصبح جاهزة للتقديم.
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