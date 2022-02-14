نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمزجي بذور الكتان مع النشا لتحصلي على أقوى كيراتين طبيعي يرطب الشعر الخشن يجعله مثل حرير في المقال التالي
يقال دائماً أن تأثير المواد الطبيعية يكون أفضل على الشعر من المواد الكيميائية التي تعتبر ضارة بشدة عليه، حيث يمكن اتباع بعض من الوصفات المنزلية لعمل كيراتين طبيعي دون أن تدخل المواد الكيميائية إلى الشعر فتتلفه وتجعله غير صالح، كما أن الأموال التي يدفعها تعتبر كثيرة للغاية، لذلك سنحاول توضيح طريقة بذور الكتان مع النشا لعمل كيراتين طبيعي.
فرد الشعر ببذور الكتان مع النشا
لا داعي للجوء إلى استخدام الكيراتين للشعر، حيث يمكن صنعه في المنزل بالقليل من الخطوات والمكونات التي نجدها في كل مكان، وتأتي المكونات هكذا:
- كوب من بذور الكتان.
- ثلاثة ملاعق من النشا.
- ملعقتان من جيل الصبار.
- ملعقة من زيت جوز الهند.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- ماء.
تحضير كيراتين بذور الكتان والنشا
يمكن أن نقوم بتحضير َصفة الكيراتين الطبيعي في المنزل بسهولة، وذلك عند تنفيذ هذه الخطوات:
- علينا أن نقوم بغلي بذور الكتان بداخل الماء المغلي على النار، ومن ثم تركه لمدة ربع ساعة حتى يصل إلى الغليان.
- والخطوة التالية هي أن نقوم بتفيته من الماء وترك ذلك جانبًا.
- كما أنه لا بد أن نحضر النشا في الماء على النار متوسطة وذلك لدقيقة واحدة مستمر في التقليب.
- وااخطوة التي تكون في غاية الأهمية هي علينا أن نقوم بوضع بقية ألمكونات على النشا وتقليبهم جيداً ثم نضيف الجيل المستخرج من بذور الكتان وتقليب كل ذلك َع بعضهم البعض.
- كما أنه سيكون المزيج مشابه مع الكريم كثيراً، ثم تضعه على الشعر وذلك لمدة لا تقل عن أربعة ساعات كاملة مع ضرورة تغطيته جيداً.
- بالنهاية يتم غسله بالماء والشامبو جيداً مع تكرار هذه الوصفة بشكل دائم حتى نحصل على نتيجة فعالة ويكون الشعر ناعم ويظهر بشكل مميز.
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