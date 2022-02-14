طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني بالعجين ذي المحلات بالظبط

من أكثر الأكلات الشعبية المنتشرة في مصر وهو الحواوشي ويعد الحواوشي من المعجنات، وهو مفضل لدى الجميع لأنه يتميز بطعم شهي ولذيذ ويمكن عمله فى المنزل أو شراؤه من المطاعم، ولكن الحواوشي الاسكندراني يعد مميز ومشهور غير الحواوشي المصري وسوف نقوم بذكر طريقة عمل حواوشي اسكندراني.

مكونات عمل الحواوشي الاسكندراني:

500 جرام لحم مفروم.

2 ثمرة بصل كبيرة.

1 ملعقة كبيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نص ملعقة صغيرة توابل متنوعة.

نص ملعقة صغيرة شطة.

نص ملعقة صغيرة توابل لحمة.

2 ثمرة فلفل حلو.

1 ملعقة صغيرة توابل لحمة.

مكونات العجينة:

3 كوب دقيق أبيض.

1 كوب دقيق القمح.

2 ملعقة كبيرة خميرة.

رشة ملح.

2 ملعقة كبيرة سكر.

نص كوب زبدة مذابة.

1 كوب حليب دافئ.

ماء دافئ لعجن ولكن يضاف التدريج.

تجهيز حشوة اللحم:

نقوم بتحضير مفرمة البصل ونقطع البصل أجزاء ونفرمها جيداً وإذا كان لا يوجد مفرمة كهربائية نقوم بتحضير مبشرة البصل الاستانلس ونبشر بها البصل جيداً. نحضر وعاء ونضيف به اللحم مفروم ونضيف عليه البصل المفروم ونقلبهم مع بعضهم جيداً حتي يمتزج اللحم بالبصل. نقوم بفرم الفلفل الحلو جيداً ونضعه على اللحم ونقلبهم مع بعضهم. نقوم بتتبيل اللحم جيداً بالتوابل والملح والفلفل الأسود ونضيف عليه الشطة على حسب الرغبه. نقوم بتقليب كل المكونات مع بعضها حتي يمتزجو جيداً، ونقوم بتركهم لمدة لا تقل عن 60 دقيقة حتي تتبل اللحم بالتوابل وفى هذا الوقت نحضر العجينة.

تجهيز العجينة:

نقوم بتحضير وعاء للعجن ونضع فيه الدقيق الأبيض ودقيق القمح ونقلبهم مع بعضهم، ونضع معلقتين الخميرة والسكر ورشة ملح ونمزجهم بالدقيق حتي تتداخل المكونات مع بعضهم، ونقوم بإضافة الزبدة المذابة أو الزيت حسب الموجود ونقلبهم جيداً حتي تمتزج السمن بالدقيق. وبعد ذلك نضع الحليب الدافئ على الدقيق ونبدأ العجن وفى هذا الوقت سوف تكون العجينة غير متماسكة وذلك لأنها تحتاج إلى إضافة الماء الدافئ وذلك نضعه بالتدريج حتي تكون عجينة لينة ومتماسكة قليلا نستمر بالعجن لمدة 10 دقائق وبعد ذلك نقوم بعمل العجينه وتشكيلها على هيئة كورة ونضعها بالوعاء ونتركها تختمر لمدة لا تقل عن 60 دقيقة مع تغليفها بالنايلون أو القماش. بعد تخمير العجين تقوم بعمل كور صغيرة ونضعهم على سطح مرشوش بالدقيق ونترك مسافة بعيدة حتي لا يلتصقو ببعضهم ونتركهم يختمرو مرة اخري. نقوم بتشغيل الفرن ويظبط على درجة حرارة 200° نحضر الصينية المخصصة لعمل الحواوشي ونغلفها بورق الومنيوم وندهنها بالزيت قليلا. نقوم بتحضير سطح لفرد العجين عليه مع دهنه بالزيت وأيضا ندهن النشابة. نقوم بفرد كورة االعجين بالنشابة حتي تكون متساوية ونضع على طرف منها جزء من اللحم ونقوم بغلق الجزء الآخر ونضغط على الأطراف حتي يلتصق ببعضهم وذلك بالشوكة، ويمكن تقطيع الزوائد بالقطاعة ونقوم بتكرار هذه العملية مع جميع الكور حتي ننتهي من العجين ونضع منه فى صينية الخبز، وقبل وضعه فى الصينية نقوم بعمل فتحات صغيرة فى الوجه بواسطة شوكة. نقوم بإدخال الصينية فى الفرن حتى نلاحظ إحمرار الحواوشي من القاع ونقوم بتشغيل الشواية حتى يحمر وجه الحواوشي ويكون لونه ذهبي. وبعد الإنتهاء يقدم بجانب السلطات والمقبلات.

نصائح لعمل الحواوشي بطريقة صحيحة: