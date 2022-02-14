نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنظيف الكرشة في البيت بسهولة تامة فقط بحيلتين عبقريتين في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تنظيف الكرشة في البيت، هناك أطعمة ما غير منتشرة بشدة بين الأوساط مثل الكرشة، حيث ليس الجميع من يحبها بل البعض فقط من يقوم بشرائها وتناولها كبقية الأطعمة الأخرى المختلفة، ولكن برغم طعمها اللذيذ إلا أنها تحتاج إلى نظافة عالية حتى يتم تناولها بشكل مرغوب، وعند البحث وجدنا ان هناك طرق كثيرة يمكن استخدامها في تنظيف الكرشة.

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طرق تنظيف الكرشة

هناك من يمتنع عن تناول الكرشة بسبب عملية النظافة التي تحتاج إلى وقت ومجهود، ولكن هناك طرق كثيرة يمكن استخدامها للحصول على كرشة نظيفة يمكن تناولها بسهولة، وهي:

طريقة تنظيف الكرشة بالخل

يمكن البدء في تنظيف وتحضير الكرشة في المنزل بسهولة من خلال الخل فجميعنا نعلم فوائده في هذا الأمر، ويمكن تنظيفها من خلال غسل الكرشة بالماء أولا، وبعد ذلك نفردها في وعاء ما ونضع الملح عليها ومن ثم كوب من الخل، مع تغطيتها وتركها لليوم الثاني، وبعد ذلك يتم غسلها بالماء مرةً ثانية، ثم نضعها بالماء المغلي حتى مرور ساعة كاملة ليتم طهيها بسهولة بعد ذلك.

طريقة تنظيف الكرشة بالبيكنج بودر

حيث أنه من أبرز خطوات تنظيف الكرشة عن طريق استخدام البكينح بودر هي الطريقة التالية:

علينا تحضير لترين من الماء ومن ثم وضع ملعقتان من البيكنج بودر بالداخل، وضع الكرشة بداخل هذا الخليط لمدة وقت قليل للغاية ومن ثم إزالة الكرشة وتنظيفها مع إزالة الطبقة الخضراء من أعلى، بعد ذلك يتم تنظيفها جيداً اذا لم تظهر بالشكل المطلوب علينا أن نعيدها مرةً أخرى إلى الخليط والماء الساخن مع ضرورة استخدام شيء ما يساعد في التنظيف، إذا قمتم باتباع إحدى هاتين الطريقتين ستتمكنون من تناول كرشة مميزة ونظيفة، كما أن الجميع سيقوم بشرائها بعد ذلك للاستمتاع بها.