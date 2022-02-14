نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاج حب الشباب طبيعيا في المنزل بوصفات وخطوات سهلة وبسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة علاج حب الشباب طبيعيا ، حب الشباب أو البثور التي تظهر في فترة المراهقة من أسوأ الأمور التي قد يمر بها كلًا من الشباب والفتيات والتي تجعلهم يبحثون عن طرق للقضاء عليها، وباعتبار أن المرأة تهتم كثيرًا بجمالها، فهي الأكثر بحثًا عن طرق علاج حب الشباب التي تساعدها على استعادة جمالها، ونقاء بشرتها، ودومًا ننصح بضرورة استشارة الطبيب قبل البدء بعلاج حب الشباب منزليًا، لذا سنحاول قدر الإمكان أن نساعدك سيدتي على تقديم أفضل الحلول التي ستساعدك في التخلص من حب الشباب تمامًا بدون رجعة.

علاج حب الشباب طبيعيا

البثور التي تظهر أثناء فترة المراهقة تعتبر ردود فعل طبيعية في تلك الفترة، ولكن يجب التعامل معها بطريقة صحيحة حتى لا ينجم عنها آثارًا تستمر بالوجه وتجعل البشرة تبدو شاحبة.

ودومًا ننصح بضرورة استشارة الطبيب في البداية للتأكد أن هذا ليسوا مصابين بحب الشباب المزمن للحصول على نتائج أفضل وأسرع، ولكن أيضًا يوجد طرق أخرى تساعد في علاج حب الشباب بسرعة مثل الآتي:-

وصفة الليمون

فوائدها

استعمال الليمون فهو يعتبر من أفضل المضادات الطبيعية للبكتيريا.

حيث يحتوي على حمض الستريك للتخلص من الدهون المتراكمة بالبشرة والعمل على تنظيفه تمامًا.

خطواتها ومكوناتها

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون + ملعقة كبيرة من القرفة، ثم مزج المكونين معًا.

وتطبيقها على البثور لمدة تتراوح من 15-20 دقيقة، ثم يشطف بالماء الدافئ، ثم ترطيب البشرة وتكرارها من 2-3 مرات بالأسبوع.

كما يمكن استخدام الليمون أيضًا مع مكونات طبيعية أخرى مثل الزبادي، ماء الورد، الخيار، العسل والحليب، الصبار.

الكركم

ضعي ملعقة كبيرة من الكركم + عصير ثمرة من الليمون، اخلطي المكونين معًا ثم تطبيقها على حب الشباب.

واتركيه لمدة 15 دقيقة، وتكرار الوصفة مرتين بالأسبوع.

صودا الخبز مع الليمون

استخدمي ملعقة كبيرة من عصير الليمون + ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

ثم طبقيها على حب الشباب، واتركيها لمدة 10 دقائق.

ومن ثم دلكيه برفق واشطفي بالماء البارد.

كرريها مرتين بالأسبوع لمدة 3 أسابيع متتالية.

طرق طبيعية أخرى لعلاج حب الشباب

يتوفر عدة طرق طبيعية يمكن من خلالها الحصول على بشرة نقية بدون حب شباب أو آثاره المزعجة، ودومًا ننصح بضرورة تنظيف البشرة وإزالة كل الرواسب والشوائب منها، وتجفيفها بإحكام قبل استخدام أيًا من هذه الطرق:-

ضعي نصف كوب من السكر + ملعقة كبيرة من زيت الزيتون + ملعقة كبيرة من العسل + عصير نصف ليمون في وعاء، ثم خفق كل المكونات معًا، ثم فرك حب الشباب بالفرشاة لمدة 10 دقائق.

اخلطي ملعقة كبيرة من العسل + بياض بيضة + ملعقة صغيرة من عصير الليمون، في وعاء ثم قومي بتطبيق الوصفة على البشرة لمدة 20 دقيقة.

علاج حب الشباب بسرعة في المنزل

إذا كنتِ ترغبين في علاج حب الشباب طبيعيًا في المنزل بسرعة، يجب عليكِ المواظبة في تطبيق الوصفات الطبيعية، بالإضافة للاهتمام والعناية بالبشرة، بإتباع هذه الخطوات الآتية:-

قومي بتنظيف وجهك جيدًا عن طريق توجيه الوجه لحمام البخار الطبيعي، لأنه يساعد في التخلص من الزيوت الزائدة من الوجه، على أن يتم استخدام مواد للتقشير أيضًا وفرك الوجه بأطراف الأصابع.