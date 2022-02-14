طريقة عمل عجينة السمبوسة في البيت وكيفية حشوها باللحمة المفرومة

تعد السمبوسة واحدة من المقبلات الشهيرة على طاولة الطعام العربية نظراً لمذاقها الرائع وقيمتها الغذائية العالية، فهي من الأطباق التي يعشقها الكبير والصغير، ولهذا تحرص الأمهات دوماً على تحضيرها في البيت بدلاً من شرائها من المطاعم أو محلات الطعام لضمان جودتها وتحضيرها بطريقة سليمة، وتتعدد أنواع السمبوسة كثيراً على حسب الحشوة التي تُستخدم في إعدادها ومنها السمبوسة بالخضار والسمبوسة باللحمة المفرومة والسمبوسة بالجبنة وعلى الرغم من تعدد أنواعها إلا أنها تبقى واحدة من الأطباق الجانبية التي تعتمد عليها ربات البيوت بشكل كبير، وفي هذا الصدد نتعرف من خلال مقال اليوم على طريقة عمل السمبوسة في البيت باستخدام مكونات اقتصادية وغير مكلفة، وذلك في إطار خدمة الوصفات التي نحرص على تزويدكم بها يومياً.

طريقة عمل عجينة السمبوسة في البيت

يوجد مجموعة من الأسرار التي يجب عليك معرفتها لإعداد السمبوسة لكي تحصلي على طبق كما يقول الكتاب ومن أهمها العجينة التي تُصنع منها والتي يجب أن تكون هشة وطرية وسوف نتعرف على بقية الأسرار من خلال السطور التالية.

مكونات عجينة السمبوسة

أربعة أكواب من الدقيق.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزيت.

ملعقة كبيرة من الملح.

كمية من الماء الفاتر.

مكونات الحشوة

½ كيلو من اللحم المفروم.

أربعة فصوص من الثوم.

بصلة صغيرة الحجم مبشورة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

حبهان مطحون وقرفة.

ملعقة صغيرة من الكاري.

بهارات مشكلة.

طريقة التحضير