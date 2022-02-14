أفضل طريقة لعمل بسكويت الشاي الاقتصادي في المنزل بخطوات بسيطة

بسكويت الشاي الاقتصادي من أكثر أنواع المقرمشات التي قد يحصل عليها طفلك، وكذلك الكبار حيث دخل بسكويت الشاي في حياتنا كروتين يومي مع الشاي في الصباح الباكر بفنجان من القهوة أو الشاي أو العصير للأطفال، لذلك نقدم لك طريقة سهلة لتنفيذه في البيت بمكونات اقتصادية وبتكلفة أقل، ويمكنك تحضيره في أقل وقت، بالإضافة إلى إمكانية مشاركة أطفالك في عمل البسكويت لقضاء وقت ممتع فتابعونا لمعرفة الطريقة والخطوات بالتفصيل.

أفضل طريقة لعمل بسكويت الشاي الاقتصادي

بيضتان.

نصف كوب سكر.

كوبان دقيق أبيض.

ملعقة كبيرة زبادي.

نصف كوب زيت نباتي.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

1 ملعقة كبيرة مسحوق كاكاو.

خطوات تحضير بسكويت الشاي الاقتصادي

يمكنك سيدتي الجميلة اتباع الخطوات الآتية بدقة شديدة لتحصلي على نتيجة مذهلة في صناعة بسكويت الشاي الاقتصادي في مطبخك، كل ما عليك فعله سوى اتباع مجموعة النقاط التالية:

نقوم بخلط الدقيق وعليك البيكينج بودر في الخلاط وعليهم الملح.

قومي بوضع السكر بالتدريج إلى الزبدة أثناء الخفق لمدة دقيقتين.

نستمر في خفق الزبدة والسكر لمدة دقيقة أخرى ونضيف البيض والفانيليا للخليط السابق وعليهم الحليب ونعجن جيدا.

نستمر في العجن حتى تتكون عجينة متماسكة وناعمة.

نقسم العجينة إلى نصفين، ونضعها في الثلاجة في كيس بلاستيك لمدة ساعتين.

أخرج العجين من الثلاجة واتركه يرتاح في درجة حرارة الغرفة لمدة خمس دقائق.

ثم تفرد العجينة بين طبقتين من الزبدة وتسخين الفرن إلى 300 درجة خلال هذا الوقت.

قومي بعمل العجينة كما تحبي ورصيها على صينية بها صينية مبطنة.

بعد الانتهاء من التشكيل، نضع الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة.

فوائد بسكويت الشاي للرضع

يحتوي بسكويت الشاي الاقتصادي على عدد هائل من الفوائد الصحية لرضيعك وطفلك، ومن ضمن هذه الفوائد هي: