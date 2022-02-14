أروع طريقة لفرد الشعر بالثوم بمكونات بسيطة في البيت بأقل التكاليف

يبحث الكثير من البنات والسيدات عن وصفات كثيرة لفرد وتنعيم الشعر وإعطاءه النضارة ويعتبر الثوم من النباتات المعروفة ويستخدم في علاج عديد من الأمراض ومصدر غذائي مفيد للإنسان ويستخدم في عمليات الطهي ولكن الجديد أن يستخدمه الكثير من البنات في فرد شعرهم ولمعانه بدلا من فرده في الخارج بأسعار باهظة ويعد مكون طبيعي وغير مكلف، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة عمل وصفات بالثوم طبيعية سهلة وبسيطة لفرد الشعر.

أروع طريقة لفرد الشعر بالثوم

ملعقة كبيرة من عسل النحل

ثمانية من فصوص الثوم

طريقة عمل وصفة فرد الشعر بالثوم والعسل

نقوم بهرس الثوم وطحنه حتى يصبح عصيرا.

ثم نضيف ملعقة العسل ونخلط المكونات جيدا حتى يمتزجوا معا.

بعد ذلك نضع الخليط على فروة الشعر ونتركه لمدة عشرين دقيقة.

ثم نغسل الشعر بالشامبو أو البلسم المناسب.

نقوم بتكرار هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا حتى نحصل على نتيجة أفضل.

مكونات فرد الشعر بالثوم والزنجبيل

ثمانية فصوص من الثوم

نصف كوب من زيت الزيتون

قطعة من الزنجبيل

طريقة عمل وصفة فرد الشعر بالثوم والزنجبيل

اولا نحضر الخلاط الكهربائي نقوم بطحن الزنجبيل والثوم جيدا.

ثم نحضر وعاء ونضع به زيت الزيتون على نار هادئة ثم نضيف إليها خليط الثوم والزنجبيل.

نترك الخليط على النار حتى يغير الثوم لونه نقوم برفع الخليط من على النار ونتركه حتى يبرد ثم نقوم بتصفيته جيدا.

بعد أن يبرد الخليط نضعه على فروة الشعر ونتركه لمدة ثلاثون دقيقة.

ثم نغسل الشعر بالشامبو أو البلسم المناسب للشعر.

مكونات فرد الشعر بالثوم والنعناع

قليل من الثوم

زيت النعناع

طريقة عمل وصفة فرد الشعر بالثوم والنعناع

نقوم بهرس الثوم جيدا حتى يصبح ملمسه ناعم.

ثم نضع عليه قليل من قطرات زيت النعناع.

بعد ذلك نضع الخليط على الشعر لمدة دقائق.

ثم نغسل الشعر بالشامبو أو البلسم المناسب.

فوائد الثوم