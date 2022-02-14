أفضل شامبو للشعر خالي من المواد الكيميائية السلفات والسيليكون والبارابين

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عمر شويل - جدة أفضل شامبو للشعر خالي من المواد الكيميائية يتساءل عنه الكبير والصغير خاصة في ظل مشكلات الشعر التى تظهر مابين تقصف وقشرة وتساقط. فالرجال والسيدات يريدون شامبو خالي من السلفات والسيليكون والبارابين في السعودية بسعر مناسب. فيتساءلون عن أفضل شامبو طبي للشعر وفوائده والفرق بين الشركات المنافسة من حيث السعر والمنتجات التى تدخل في تكوين أفضل شامبو للشعر خالي من المواد الكيميائية وقدرته على علاج صحة الشعر.

أفضل شامبو للشعر خالي من المواد الكيميائية

توجد المئات من الشركات التى تتنافس في تقديم أفضل شامبو للشعر خالي من المواد الكيميائية وتختلف في أسعارها حسب الماركة التجارية وحجم العبوة. ولعل أفضل شامبو خالي من السلفات والسيليكون والبارابين يمكن اختياره من القائمة الآتية:

شامبو نفرتاري

يعتبر شامبو نفرتاي أفضل شامبو طبيعي للشعر 100% فهو خالي من السلفات والكبريتات ويساهم في تحسين خصلة الشعر من الجذور وتقويتها لأنه مزيج مجموعة من الزيوت التى يحتاجها الجسم. ويقلل التجعد والجفاف.

شامبو زيرو فريز

يعرف شامبو زيروفريز بأنه أفضل شامبو خالي من السلفات في السعودية. لكنه يحتوى على مادة السيليكون ليجعل الشعر ناعماً وخالياً من جفاف وتقصف فينبغي استعماله بحرص. يبلغ سعره في السعودية حوالي 35 ريالاً.

شامبو فيشي ديركوس الترا

يعد شامبو فيشي ديركوس الترا أحسن شامبو خالي من السلفات والسيليكون والبارابين في السعودية. يناسب الشعر الدهني ويعمل على موازنة المادة الدهنية للشعر فيه ويتكون من عناصر آمنة “فيتامين سي، سنسرين، بانثينول”. ويبلغ سعره حوالي 104 ريال سعودي.

شامبو خالى من السلفات والسيليكون والبارابين للشعر الجاف

هناك العديد من أنواع الشامبو التى تناسب الشعر الجاف ويمكنكم اختيارها من القائمة الآتية:

شامبو بوتانيكس ناتشورال نوريش آند ريبلينش من تريسيمي بحليب جوز الهند وخلاصة الصبار للشعر الجاف.

أفيدا لترطيب الشعر الجاف وعلاجه.

بيور بالعسل وجوز الهند للشعر الجاف.

موشنز لترطيب الشعر الجاف

آلافيا بجوز الهند للشعر الجاف

زيرو فريز للشعر الجاف

الزيوت المغربية للشعر الجاف

ياروك لتغذية وزيادة كثافته لجميع أنواع الشعر

آل صالون بالبروتين للشعر الجاف

هيربل ايسنسز بالصبار والبامبو للشعر الجاف

بذلك يكون قد اتضح أفضل شامبو للشعر مع الحرص عند استخدام أي نوع شامبو امنح شعرك الترطيب المناسب عقب غسله واشتري بلسم من نفس العلامة التجارية للحصول على شعر ناعم وخالى من التقصف.