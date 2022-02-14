طرق إزالة الجلد الميت عن القدم بالملح والخل وأسبابه.. احترس

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عمر شويل - جدة طرق إزالة الجلد الميت عن القدم من المشكلات التى تعاني منها الكثير من السيدات خاصة مع تقدم السن بالإضافة إلى الرجال الذين يعملون لساعات طويلة ويكون الوقوف على القدمين أكثر أوقات عملهم. وتكثر أسباب الجلد الميت لذلك يجب الحرص منها والعمل على تقشير الجلد الميت ونقعها في الخل أو الملح وترطيب القدمين باستمرار لمنع التشققات وجفاف القدمين. خاصة أن طرقة إزالة الجلد الميت عن القدمين بسيطة ولا تأخذ سوا دقائق.

طرق إزالة الجلد الميت عن القدم

تتعدد طرق إزالة الجلد الميت عن القدم والتى تتأتي جميعها بشكل بسيط يمكن تنقيذه بدقائق وذلك من خلال الآتي:

تقشير الجلد الخارجي للقدم وترطيبه بزيت جوز الهند أو الزيتوت

نقع القدمين الجلد الدافئ والملح لمدة 15 دقيقة ثم تدليكها لإزالة الجلد الميت.

استخدام الحجر الخفاف أو مبرد القدم بعد نقع القدم في الماء الدافي.

الحرص على ترطيب القدمين بانتظام ويفضل أن يكون الترطيب قبيل النوم مع ارتداء جوارب قطنية بعد ترطيبها.

أسباب الجلد الميت

هناك أسباب الجلد الميت الذي يظهر في القدمين ويسبب الإحراج للكثيرون بالإضافة إلى أضراره والألم الناتج عنه ولعل من أسبابه الآتي:

وقوف الشخص لفترة طويلة. الاستمرار في غسل القدمين بمنظفات جلد كيميائية. ارتداء أنواع جوارب تسمح بمرور الهواء عبرها مما يعرض القدمين للجفاف والتشققات. الإصابة بأمراض القلب والأمراض المزمنة.

إزالة الجلد الميت من القدمين بالخل

تعبتر وصفة إزالة الجلد الميت من القدمين بالخل من أشهر وأفضل الوصفات التى تعطي نتائج فعالة بسبب احتوائه على حمض الماليك الذي يقشر خلايا الجلد الميتة ويقلل الجفاف. وذلك من خلال الخطوات الآتية:

إضافة ½ كوبٍ من خل التفاح في الماء.

نقع قدميكِ في المزيج لمدة 15 إلى 30 دقيقة.

أخرجيها من الماء.

افركيهما جيدًا بيديكِ لإزالة الجلد المتقشّر.

غسل قدميكِ بالماء العادي. جفِّفيهما.

وضع مرطبًا (مثل زيت جوز الهند أو الفازلين).

تكرار الوصفة مرتَين في الأسبوع.

بهذا نكون قدمنا كل ما يتعلق بطرق إزالة الجلد الميت عن القدم بالملح والخل وأسبابه الشائعة.