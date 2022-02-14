الوصفة الكاملة لعمل الزبادي بالليمون الذي يذيب الدهون ويسحقها بمنتهى السرعة

الوصفة الكاملة لعمل الزبادي بالليمون، يساهم الزبادي بشكل كبير في خسارة الوزن وذلك ما لا يعرفه الكثير فيجعل الزبادي الشخص يخسر ما يقرب من خمسة عشر كيلو تقريبا في خلال أسبوع واحد دون الحاجة إلى اتباع حمية معينة أو الحرمان من أنواع طعام محددة وذلك ما يفضله معظم الذين يحاولون خسارة الوزن.

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مكونات الزبادي بالليمون رجيم فتاك لخسارة الوزن

سوف نعرف كيفية تحضير الزبادي مع الليمون لإنقاص الوزن بمكونات بسيطة

نوع الزبادي يكون يوناني كامل الدسم اثنين كوب.

زيت زيتون بيور خام مقدار ربع كوب.

عصير ليمون طازج مقدار اثنين ملعقة كبيرة.

ملعقة من ملح وفلفل اسود.

صنوبر ملعقة كبيرة محمصة في المقلاة.

بعض أوراق البقدونس المفرومة ناعم ويمكن تبديلها بربع ملعقة من الزعتر.

كيفية إعداد الزبادي بالليمون بخطوات بسيطة

يمكن إعداد الزبادي بالليمون القاضي على الدهون وإنقاص الوزن بخطوات بسيطة وهي