نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوصفة الكاملة لعمل الزبادي بالليمون الذي يذيب الدهون ويسحقها بمنتهى السرعة في المقال التالي
عمر شويل - جدة الوصفة الكاملة لعمل الزبادي بالليمون الذي يذيب الدهون ويسحقها بمنتهى السرعة - ثقفني
الوصفة الكاملة لعمل الزبادي بالليمون، يساهم الزبادي بشكل كبير في خسارة الوزن وذلك ما لا يعرفه الكثير فيجعل الزبادي الشخص يخسر ما يقرب من خمسة عشر كيلو تقريبا في خلال أسبوع واحد دون الحاجة إلى اتباع حمية معينة أو الحرمان من أنواع طعام محددة وذلك ما يفضله معظم الذين يحاولون خسارة الوزن.
طريقة عمل المبكبكة الليبية.. أشهر أطباق المكرونة عند البدو والمنتشر في ساحل افريقيا الشمالي بالكامل
مكونات الزبادي بالليمون رجيم فتاك لخسارة الوزن
سوف نعرف كيفية تحضير الزبادي مع الليمون لإنقاص الوزن بمكونات بسيطة
- نوع الزبادي يكون يوناني كامل الدسم اثنين كوب.
- زيت زيتون بيور خام مقدار ربع كوب.
- عصير ليمون طازج مقدار اثنين ملعقة كبيرة.
- ملعقة من ملح وفلفل اسود.
- صنوبر ملعقة كبيرة محمصة في المقلاة.
- بعض أوراق البقدونس المفرومة ناعم ويمكن تبديلها بربع ملعقة من الزعتر.
كيفية إعداد الزبادي بالليمون بخطوات بسيطة
يمكن إعداد الزبادي بالليمون القاضي على الدهون وإنقاص الوزن بخطوات بسيطة وهي
- حيث أنه توضع كمية الزبادي في وعاء ويتم تقليبها جيدا حتى تصبح ناعمة القوام.
- كما أنه فيما بعد يفرد الزبادي في طبق مسطح نسبيا طبق التقديم على شكل دائرة وتكون عميقة قليلا من المنتصف.
- ونحتاج إلى أن يوضع زيت الزيتون وعصير الليمون الطازج في كوب او وعاء ويقلبوا جيدا.
- والخطوة التالية هي أن يضاف إليهم الملح والفلفل الأسود ووضع على وجه الزبادي في طبق التقديم.
- والخطوة التالية هي أن يرش من على الوجه الزبادي البقدونس المفروم ناعم أو حبات الزعتر وذلك حسب الرغبة.
- كما أنه يقدم الزبادي إلى جانب الصنوبر بعد تحديث الصنوبر بوضع مقلاة جافة على النار وتقليبه باستمرار لدقيقتين تقريبا حتى تفوح رائحته.
- كما أنه يعتبر الزبادي بالليمون حل سحري للقضاء على الدهون وزيادة الوزن إذا تم الاستمرار عليه وبالهنا والشفا.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ