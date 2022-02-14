طريقة عمل القهوة الخضراء للتخسيس بالصور للوصول إلى الوزن المثالي

القهوة الخضراء من أهم المكونات التي يلجأ لها الرجال والنساء إذا قاموا بعمل حمية غذائية وهذا لفوائدها الكثيرة التي تعمل كعامل أساسي للوصول إلى الوزن المثالي الذي يرغب فيه أي شخص يريد أن يغير من نظام حياته التي أثرت عليه السمنة بشكل كبير، لذلك لنتعرف الآن على طريقة عمل القهوة الخضراء للتخسيس بالصور بالإضافة إلى التعرف على الفوائد التي تعود لنا عند البدء بشربها.

فوائد القهوة الخضراء للإنسان

ذكرنا في المقدمة أن للقهوة الخضراء الكثير من الفوائد التي تساهم في علاج مرض السمنة الذي يعد مرض العصر، وإليك الآن أهم الفوائد التي نحصل عليها عند تناول حبوبها المطحونة:

تساهم في تنحيف الجسم، حيث يوجد بها بعض المواد المساعدة على التخلص من الدهون الزائدة.

تحتوي على حمض الكلوروجينيك والكافيين الذي يعد من أهم العوامل الحافزة لعملية التمثيل الغذائي.

يقوم حمض الكلوروجينيك يساهم في التقليل من امتصاص المواد الكربوهيدراتية داخل الجهاز الهضمي، مما يساهم في التقليل من ارتفاع سكر الدم بالإضافة إلى قدرة الحمض على التقليل من امتصاص الدهون داخل الكبد.

يعمل على موازنة نسبة السكر في الدم، وهذا لأنه يساهم في التقليل من إفراز الكبد لمادة الجلوكوز.

يساهم في الحد من نمو الجذور الحرة التي تنتشر بشكل كبير داخل الجسم.

تساهم كعنصر أساسي في تنشيط الدورة الدموية التي تعمل على زيادة نشاط الإنسان المتناول لها.

طريقة عمل القهوة الخضراء للتخسيس بالصور

طريقة عمل الوصفة سهلة ومميزة للغاية لذلك إليك المكونات وطريقة التحضير:

المكونات

نصف كوب من حبوب القهوة الخضراء.

ثلاث أكوب من الماء المفلتر أو المعدني.

طريقة التحضير

تقوم بإحضار مقدار حبوب القهوة وتبدأ في وضعها داخل مطحنة البن وتحرص على طحنها حتى يصبح قومها خشن.

تحرص الآن على ضع المياه على النار مرتفعة، وتحرص على وضع مقدار القهوة داخل الوعاء.

حتى تصل القهوة إلى الغليان تقوم بتهدئة النار عليها وتتركها لمدة ربع ساعة حتى تندمج قليلاً.

تغلق النار عليها وتبدأ في تركها لمدة ساعة جانبًا.

تبدأ الآن في تصفية القهوة وتحرص على تقديمها في أكواب التقديم.

معدل شرب القهوة الخضراء في اليوم

تستطيع أن تحص على شراء القهوة بمعدل كوب واحد قبل كل وجبة إفطار وغداء وعشاء أي بمعدل ثلاث أكواب في اليوم الواحد، ويجب أن تعرف أن بالتواصل مع أخصائي التغذية المعالج على الحصول على الجرعة المناسبة أفضل بالتأكيد نظرًا لاختلاف في الأوزان وبالصحة والعافية.