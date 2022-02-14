نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طريقة لعمل الدونتس في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة وغير مكلفة نهائية في المقال التالي
نلقي نظرة عميقة على طريقه عمل الدونتس، حيث من الرائع أن تصنعها بنفسك في المنزل وتكوني على دراية بخطوات صنعها في منزلك حتى يسعد جميع أفراد أسرتك وأطفالك، حيث إنها من أكثر المعجنات التي يحبها الأطفال بشكل هائل ودائما ما يطلبون شراءها، ولتحصلي على طريقة ناجحة في عمل الوصفة قومي باتباع كافة الخطوات بالتفصيل والتي سنطرحها عليكم في هذا المقال، والتي قد تندهش الكل عندما تتعلم صنع الدونتس في المنزل، حيث أنها لا تتطلب إلا مجموعة من المكونات البسيطة والموجودة في جميع دول العالم، من المحتمل أن يكون لديك معظم هذه الأشياء في متناول اليد في مطبخك بالفعل تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل بخصوص خطوات عملها ومكوناتها.
أفضل طريقة لعمل الدونتس في المنزل
- حليب صافي.
- معلقة صغيرة من السكر.
- خميرة جافة فورية أو نشطة.
- عدد اثنين من البيض.
- زبدة غير مملحة.
- طحين لجميع الاستخدامات.
- رشة من الملح.
- دهن أو زيت للقلي.
- سمنة.
- خلاصة الفانيليا.
- معلقة صغيرة من السكر الناعم.
- قشطة أو حليب.
طريقة عمل الدونتس
يمكنك تحضير الدونتس من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قومي بتدفئة الحليب ووضعه في الخلاط ثم نضيف السكر ونقلب حتى يذوب، ثم نضيف الخميرة ونترك كل شيء يرتاح لمدة 5 دقائق، ويجب أن تعطي الخميرة وقتًا لتتخمر.
- قومي بإضافة البيض والزبدة خليط الخميرة، وقومي بالاستمرار في الخلط جيدًا مع تشغيل الخلاط، ثم بعد ذلك قومي بإضافة الدقيق والملح بالتدريج حتى تتماسك العجينة.
- اتركي العجينة لترتاح لمدة 10 دقائق، بوعاء مدهون بزيت، ثم قومي بتغطيتها أو ضعي العجينة في الثلاجة لمدة 2-8 ساعات أو طوال الليل.
- أخرجي العجينة من الثلاجة ويتم وضعها على سطح مدهون بقليل من الدقيق ثم استخدم قطاعة دونات وتشكيل العجينة.
- قومي برص الدونات في الزيت، وعليك بتغطيتها بمنشفة مطبخ واتركها ترتفع حتى يتضاعف حجمها وسوف يستغرق هذا حوالي ساعة واحدة عندما تصبح الكعك جاهزة للقلي، ستبدو منتفخة.
- تقلى الكعك بمجرد أن يصبح لونها ذهبيًا من كل جانب، قم بإزالة الدونات واحدًا تلو الآخر إلى صينية الخبز المعدة ستساعد المنشفة الورقية على التخلص من الزيوت.
- عندما تبرد الكعك قومي بتزيينها كما تحبي بصوص الشيكولاتة البيضاء أو الداكنة كما تحبي.
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