أفضل طريقة لعمل الدونتس في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة وغير مكلفة نهائية

نلقي نظرة عميقة على طريقه عمل الدونتس، حيث من الرائع أن تصنعها بنفسك في المنزل وتكوني على دراية بخطوات صنعها في منزلك حتى يسعد جميع أفراد أسرتك وأطفالك، حيث إنها من أكثر المعجنات التي يحبها الأطفال بشكل هائل ودائما ما يطلبون شراءها، ولتحصلي على طريقة ناجحة في عمل الوصفة قومي باتباع كافة الخطوات بالتفصيل والتي سنطرحها عليكم في هذا المقال، والتي قد تندهش الكل عندما تتعلم صنع الدونتس في المنزل، حيث أنها لا تتطلب إلا مجموعة من المكونات البسيطة والموجودة في جميع دول العالم، من المحتمل أن يكون لديك معظم هذه الأشياء في متناول اليد في مطبخك بالفعل تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل بخصوص خطوات عملها ومكوناتها.

أفضل طريقة لعمل الدونتس في المنزل

حليب صافي.

معلقة صغيرة من السكر.

خميرة جافة فورية أو نشطة.

عدد اثنين من البيض.

زبدة غير مملحة.

طحين لجميع الاستخدامات.

رشة من الملح.

دهن أو زيت للقلي.

سمنة.

خلاصة الفانيليا.

معلقة صغيرة من السكر الناعم.

قشطة أو حليب.

طريقة عمل الدونتس

يمكنك تحضير الدونتس من خلال اتباع الخطوات التالية: