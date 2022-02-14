لا سيما أن الشعر هو تاج المرأة لذلك تحرص جميع السيدات على تنعيمه ونضارته، بالتالي نحن نهتم اليوم بصحة شعرك ونذكرك وصفة حليب جوز الهند والعسل لتنعيم الشعر وطرق استعمالاته المختلفة لحماية الشعر وتكثيف لمعانه، وكما هو معروف فإن جوز الهند ممتاز جداً لصحة الشعر سواء استخدم زيته أو الحليب المستخرج منه فكلاهما يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الشعر، لذلك سنتحدث عن وصفات حليب جوز الهند للشعر تابعوا معنا لمعرفة المزيد.

وصفة حليب جوز الهند والعسل لتنعيم الشعر

يساعد حليب جوز الهند على تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، حيث أنه يحتوي على فيتامينات مختلفة من أهمها حمض الفوليك، ويتم تحضير الوصفة باتباع الخطوات التالية:

المكونات

4 ملاعق كبيرة من حليب جوز الهند.

2 ملعقتان صغيرتان من العسل.

غطاء الاستحمام.

طريقة التحضير

اخلطي المكونات معًا للحصول على مزيج ناعم.

ثم دلكي الخليط على الشعر وفروة الرأس من الجذور إلى الأطراف.

بعد ذلك، غطي الشعر بقبعة الاستحمام واتركيه لمدة ساعة أو ساعتين.

اغسل الشعر بالشامبو العادي.

كرر هذه الوصفة مرة في الأسبوع.

وصفة حليب جوز الهند والنشا

يعتبر حليب جوز الهند من العناصر المساعدة الفعالة في الحفاظ على صحة الشعر، وعند مزجه بالنشا يساعد على تنعيم الشعر ويتركه حريريًا وغير متجعد ويتم تحضير الوصفة على النحو التالي:

المكونات

نصف كوب حليب جوز الهند.

2 ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

طريقة التحضير

يجب أولا أن تخلط المكونات جيداً.

ثم ضعي المزيج على الشعر باستخدام فرشاة الشعر.

بينما اتركي القناع على الشعر لمدة ساعة.

اغسل الشعر بشامبو خفيف.

تكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

وصفة حليب جوز الهند والليمون

يلعب حليب جوز الهند دورًا مهمًا في تنعيم الشعر، لاحتوائه على مستويات عالية من الدهون والألياف، يحب إتباع الخطوات:

المكونات

1 كوب من حليب جوز الهند.

2 ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

3 ملاعق كبيرة نشاء.

4 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير