طريقة عمل الزبدة الطبيعي البيتي الصحية غنية بالفيتامينات الحيوانية.. أأمن من الزبدة الصناعي

طريقة عمل الزبدة الطبيعي البيتي، الزبدة تعطي للأكل نكهة مميزة وتزيد من لذة الطعم، وتبحث ربة المنزل عن طريقة اقتصادية لعمل الزبدة في المنزل، وذلك بسبب ارتفاع سعر الزبدة كما تكون في بعض الأحيان مصنوعة من مواد ليست صحية، ولكن عند تحضيرها في المنزل سنعدها بطريقة صحية فسيتم المحافظة على جميع المعادن الموجودة في الحليب، فالزبدة لها فوائد عديدة منها وجود فيتامين أ فيها والذي هو مهم لصحة الأسنان والعظام والجلد والعين، ولتحضير الزبدة في المنزل تابعونا.

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طريقة عمل الزبدة البيتي

المكونات

ثلاث أكواب من الكريمة ثقيلة القوام.

رشة ملح.

طريقة تحضير الزبدة في المنزل

نقوم بوضع الكريمة في الخلاط ونبدأ تشغيله لفترة حوالي عشر دقائق، أو نضعها في وعاء ونخفقها بالمضرب الكهربي. نستمر في الخفق في البداية سيكون قوامها ثقيل بعد ذلك سنلاحظ انفصالها إلى ماء وزبدة. نقوم بعدها بتصفية الزبدة من الماء جيداً بالمصفاة. عند تصفيتها نغسلها بالماء ثم نعيد تصفيتها من أي سوائل جيداً. بعد ذلك نستطيع الاحتفاظ بها في علبة بلاستيكية أو ورق زبدة ومدة صلاحيتها طويلة جداً. يمكننا استخدامها في أي وصفة طعام نريدها أو في وصفات الحلويات أو المعجنات.

وصفة معمول التمر بالزبدة

نصف كيلو من الدقيق.

١٠٠ جرام من الزبدة البيتي.

ربع كوب زيت.

ملعقة خميرة.

ملعقة سمنة.

ملعقة سكر مطحون.

ثلاث ملاعق حليب مجفف.

ملعقة بيكنج بودر.

رشة ملح.

للحشوة تمر.

طريقة التحضير: