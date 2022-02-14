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عمر شويل - جدة اخبزي البيتي فور بوصفة ناجحة على أصولها.. قوام وطعم ورائحة خرافة - ثقفني
اخبزي البيتي فور بوصفة على أصولها، اشتهر البيتي فور كنوع من أنواع الحلويات التي يجب تواجدها في الأعياد وكذلك الأفراح، حيث نجد في عيد الفطر أو عيد الأضحى البيتي فور ومعه الكعك والبسكويت، ويعرف بطعمه الرائع والناعم الذي يذوب في الفم، يحب بعض الناس أكله مع الشاي والبعض الآخر يحبون أكله سادة، واليوم نقدم أسهل طريقة لعمل البيتي فور في البيت بأقل المكونات وفي وقت قصير.
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طريقة عمل البيتي فور في المنزل
المكونات
- كيلو من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.
- أربع بيضات.
- ملعقة من الفانيليا.
- نصف ملعقة من بشر الليمون.
- ثلاث ملاعق من جوز الهند.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- رشة ملح.
- كوبين من الزبدة ويجب أن تكون بدرجة حرارة المكان.
للتزيين
- مربي.
- شيكولاتة ذائبة.
- بشر جوز الهند.
طريقة تحضير البيتي فور
- نقوم بوضع البيض في العجانة ثم نضع معه الفانيليا والسكر ونبدأ بالخفق حتى يختفي السكر نهائيا، ويمكن استبدال العجانة بالمضرب الكهربي.
- نضع بعد ذلك الزبدة ونستمر في الخفق حتى تختلط المقادير.
- نخلط الدقيق مع رشة الملح ثم نقوم بتنزيل الدقيق تدريجياً على خليط البيض مع استمرار العجن لكي تتكون عجينة ناعمة وطرية.
- نقوم بعجنها باليد بعد ذلك جيدا ونضيف بشر الليمون.
- نضع بعد ذلك بشر جوز الهند ونستمر في العجن باليد.
- نقوم بوضع العجينة في الثلاجة حتى ترتاح لمدة ربع ساعة.
- بعد ذلك نخرجها ونبدأ في تشكيلها على شكل كرات صغيرة الحجم ونضغط عليها ضغطة بسيطة ثم نرصها في صينية ونترك بين كل واحدة والأخرى مسافة.
- نضع الصينية في فرن ساخن من قبل لمدة عشر دقائق أو حتى تأخذ لون ذهبي من الأسفل فقط.
- بعد أن نخرجه من الفرن نضعه حتى يبرد.
- نزينه بالمربي ثم نغمسه في جوز الهند أو في الشوكولاتة المذابة وجوز الهند.
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