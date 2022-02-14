اخبزي البيتي فور بوصفة ناجحة على أصولها.. قوام وطعم ورائحة خرافة

اخبزي البيتي فور بوصفة على أصولها، اشتهر البيتي فور كنوع من أنواع الحلويات التي يجب تواجدها في الأعياد وكذلك الأفراح، حيث نجد في عيد الفطر أو عيد الأضحى البيتي فور ومعه الكعك والبسكويت، ويعرف بطعمه الرائع والناعم الذي يذوب في الفم، يحب بعض الناس أكله مع الشاي والبعض الآخر يحبون أكله سادة، واليوم نقدم أسهل طريقة لعمل البيتي فور في البيت بأقل المكونات وفي وقت قصير.

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طريقة عمل البيتي فور في المنزل

المكونات

كيلو من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.

أربع بيضات.

ملعقة من الفانيليا.

نصف ملعقة من بشر الليمون.

ثلاث ملاعق من جوز الهند.

ملعقة من البيكنج بودر.

رشة ملح.

كوبين من الزبدة ويجب أن تكون بدرجة حرارة المكان.

للتزيين

مربي.

شيكولاتة ذائبة.

بشر جوز الهند.

طريقة تحضير البيتي فور