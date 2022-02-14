بكيلو واحد من اللبن أعملي 3 كيلو زبدة فلاحي في الخلاط بطعم ومذاق أحلي من الجاهزة

طريقة عمل الزبدة الفلاحي بكيلو حليب من اهم الطرق التي من الممكن أنت يكون هناك اعتماد كبير عليها من قبل ربة المنزل لتحضير أفضل أنواع الدهون الصحية على الإطلاق، والتي من الممكن أن تدخل في عمل أفضل وجبت تحتاج إلى مكون الزبد الفلاحي، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أفضل الطرق والخطوات البسيطة والتي يسهل من خلالها عمل أفضل أنواع الزبد الفلاحي المميزة والتي بها العديد من الفيتامينات، والأملاح المعدنية ومن الممكن أن يتم عملها في البيت بأقل إمكانات وأقل مقادير متوفرة.

طريقة عمل الزبدة الفلاحي بكيلو حليب

طريقة مميزة لعمل الزبدة الفلاحي بكيلو حليب من الممكن أن يتم تحضيرها من خلال مقادير بسيطة، وتلك المقادير لها القدرة على إنتاج أفضل أنواع الدهون، ومن خلال الآتي نوضح أهم المكونات التي لا بد من توفرها لعمل أفضل مكون دهني له العديد من الفوائد والتي من أهمها توفر المعادن والأملاح المعدنية مثل الكالسيوم مع توفر فيتمين د، ومن خلال الآتي نوضح أهم مكونات وصفة الزبد الطبيعي.

مكونات لعمل الزبدة الفلاحي بكيلو حليب

من الممكن أن يتم التحضير السريع لتلك الوصفة من الزبد وهذا من خلال الاعتماد على المكونات الآتية:

كيلو من مكون الحليب كامل الدسم.

زجاجتان فارغتان.

مكعبات من الثلج.

قدر ملائم.

علبة تكون محكمة الغلق.

طريقة التحضير لوصفة الزبد الفلاحي

إليك أفضل الخطوات لتي من خلالها من الممكن أن ياتم التحضير لوصفة مميزة من الزبد الفلاحي سهلة التحضير، ومن خلال الآتي نوضح خطوات التحضير.