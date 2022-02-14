طريقة تحضير البسبوسة.. ملكة الحلويات الشرقية المتوجة.. صينية تؤكل بالعين قبل الفم

طريقة تحضير البسبوسة، تعد البسبوسة من الحلويات الشرقية والتي لها شهرتها الواسعة في كافة الدول العربية، يتم تحضير البسبوسة في المناسبات وكذلك في شهر رمضان الكريم، طريقة تحضيرها تختلف من مكان لآخر كما يوجد لها العديد من الأشكال، فتعرف البسبوسة بالطعم اللذيذ والقليل من يستطيع مقاومة هذا الطعم، وموضوعنا لليوم هو عن طريقة تحضير البسبوسة في المنزل مثل الجاهزة.

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طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

كوبين من دقيق البسبوسة “السميد”.

كأس من السكر.

كأس من السمنة.

رشة ملح.

جوز الهند “كأس”.

قشطة “كأس”.

كوب من الزبادي.

ملعقة بيكنج بودر.

شربات بارد ثقيل.

طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة

في بولة نقوم بوضع دقيق البسبوسة ثم السكر وجوز الهند ورشة الملح ثم البيكنج بودر. نضع بعد ذلك عليهم السمنة المذابة ونقلب المكونات معاً. نضيف بعدها القشطة ثم الزبادي ونقلب برفق. ندهن بعدها صينية بالسمنة ثم نضع فيها الخليط ونساويه. يجب قبل أن نبدأ في تحضيرها إشعال الفرن حتى يسخن. نضع الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة أو عندما تحمر الأطراف ثم نشعل الشواية لتأخذ لون من الأعلى. نسكب فوقها الشربات البارد وهي ساخنة، ثم نزينها بالقول السوداني ويتم تقديمها وبالعافية.

طريقة البسبوسة بالجوز

المكونات

كوب من دقيق البسبوسة.

سمنة مذابة “نصف كوب”.

جوز مفروم خشن “نصف كوب”.

كوب من الحليب السائل.

شربات أو سيرب بارد.

ملعقة بيكنج بودر.

طريقة التحضير