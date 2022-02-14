نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكريم السحري الجبار.. كريم الخميرة لفرد الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين سيصبح ناعم حريري في المقال التالي
حتى نستطيع التخلص من معظم المشاكل التي يعاني منها الشعر لا بد من استخدام بعض المنتجات الطبيعية التي يتم من خلالها الحصول على فوائد الشعر من خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها الحصول على كيراتين للشعر باستخدام بعض المكونات الطبيعية التي تساعد على تنعيم الشعر و التخلص من الآثار السلبية التي يعاني منها الشعر وذلك من خلال فرد الشعر بشكل عميق والتخلص من التموجات التي تكون موجودة في الشعر وخلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة استخدام الخميرة لعمل كيراتين طبيعي للشعر ونتحدث أيضا عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذا الكراتين بشكل سريع.
طريقة عمل كيراتين للشعر باستخدام الخميرة
عادة يتم استخدام بعض الكريمات الفرد الصناعية التي تساعد على تنعيم الشعر والتخلص من الشعر الخشن وهذه الكلمات تكون فعاله جدا ولكن على المدى البعيد تشبب للشعر العديد من المشاكل التي يكون من الصعب التخلص منها وخلال هذه الفقرة سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد خلطة الخميرة التي تساعد على فرد الشعر وهذه المكونات التي نحتاج إليها هي:
- 1\2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية
- ملعقة كبيرة من الحليب طازج كامل الدسم
- صفار البيض
- أربع ملاعق كبيرة من العسل الطبيعي حيث يعد العسل أيضا من المكونات الطبيعية التي تساعد على فرد الشعر.
طريقة إعداد خلطة الخميرة
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد خلطة الكراتين الطبيعية التي تعمل على فرد الشعر وهذه الخطوات هي:
- نحضر وعاء كبير نضع في الحليب الساخن مع العسل والخميرة و صفار البيض ونبدأ في تحريك الخليط ثم نترك الخليط لبعض الوقت داخل مكان مناسب يفضل أن يكون هذا المكان دافئ.
- بعد ذلك يتم توزيع هذا الخليط على جميع أجزاء الشعر من بداية جذور الشعر وفروة الشعر حتى اطراف الشعر ومن الأفضل استخدام مش خشبي يساعد على وصول الخليط إلى جميع أجزاء الشعر.
- بعد ذلك يتم تغطية الرأس بشكل جيد بأحد الأغطية البلاستيكية ثم نضع عليها منشفة دافئة.
- نترك هذا الخليط على الشعر لمدة ساعة تقريبا بعد ذلك يتم غسل الشعر جيدًا للحصول على نتائج الخليط.
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