الكريم السحري الجبار.. كريم الخميرة لفرد الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين سيصبح ناعم حريري

حتى نستطيع التخلص من معظم المشاكل ‏التي يعاني منها الشعر لا بد من استخدام بعض المنتجات الطبيعية ‏التي يتم من خلالها الحصول على ‏فوائد الشعر من خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها الحصول على كيراتين للشعر ‏باستخدام بعض المكونات الطبيعية التي تساعد على تنعيم الشعر و التخلص من الآثار السلبية التي يعاني منها الشعر ‏وذلك من خلال فرد الشعر بشكل عميق والتخلص من التموجات التي تكون موجودة في الشعر ‏وخلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة استخدام الخميرة لعمل كيراتين طبيعي للشعر ونتحدث أيضا عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذا الكراتين بشكل سريع.

‏طريقة عمل كيراتين للشعر باستخدام الخميرة

عادة ‏يتم استخدام بعض الكريمات الفرد الصناعية التي تساعد على تنعيم الشعر والتخلص من الشعر الخشن ‏وهذه الكلمات تكون فعاله جدا ولكن على المدى البعيد تشبب للشعر العديد من المشاكل التي يكون من الصعب التخلص منها ‏وخلال هذه الفقرة سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد خلطة الخميرة التي تساعد على فرد الشعر وهذه المكونات التي نحتاج إليها هي:

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1\2‬ ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية‬

ملعقة كبيرة من الحليب طازج كامل الدسم

صفار البيض

أربع ملاعق كبيرة من العسل الطبيعي ‏حيث يعد العسل أيضا من المكونات الطبيعية التي تساعد على فرد الشعر.

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طريقة إعداد خلطة الخميرة

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى ‏‏نستطيع إعداد خلطة الكراتين الطبيعية التي تعمل على فرد الشعر وهذه الخطوات هي:

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