طريقة عمل المسقعة.. ألذ المأكولات الشعبية وأطعم صينية مسقعة بيتي

طريقة عمل ألذ صينية مسقعة بيتي، تعتبر المسقعة من الأكلات الشهيرة جدا في مصر، فهي أكلة شعبية بحتة اشتهرت في مصر أولا ثم انتشرت بعد ذلك في معظم الدول العربية، المكون الأساسي فيها يكون الباذنجان وباقي المكونات الموجودة فيها بسيطة للغاية ومتوفرة فيمكن إضافة البطاطس والفلفل وصلصة الطماطم، فتعتبر هذه الأكلة مغذية جدا بجانب لذتها ويتم تناولها بجانب الخبز والمخللات، وسنوضح الآن الطريقة الصحيحة لعمل ألذ صينية مسقعة.

المكونات

نقوم بغسل الباذنجان أولا ثم نقطعه إلى دوائر ونقوم برش هذه الدوائر بالملح وننتظر عشر دقائق حتى يخرج أي ماء بالباذنجان، ثم بعد ذلك نجففه بالمناديل.

نقشر البطاطس بعد ذلك ونقطعها دوائر هي أيضا.

نقوم بغسل الفلفل وتقطيعه بالطول.

نضع زيت في الطاسة ونرفعها على النار، ثم نقوم بقلي الباذنجان حتى يأخذ لون بني فاتح، وبعدها نخرجه على مناديل مطبخ.

نقلي بعده البطاطس حتى تأخذ لون التخمير ونخرجها على مناديل أيضا.

نقلي بعدها الفلفل ثم يخرج على مناديل.

نحضر البصلة ونضعها في الزيت ونقلب حتى يصبح باللون الأصفر نقوم بوضع الثوم المهروس ونقلب حتى تخرج رائحة الثوم.

نضع بعد ذلك الطماطم المفرومة وصلصة الطماطم ثم نضع الماء والملح والكمون والبهارات والكزبرة والفلفل الأسود ونقلب ثم نتركها على النار عشر دقائق حتى تتكاثف.

نحضر صينية ونضع في البداية كبشة من الصلصة ثم نرص طبقة من الباذنجان ثم بعد ذلك نضع طبقة من البطاطس وبعدها طبقة من اللحمة المفرومة المعصجة ثم نضع طبقة من الفلفل المقلي.

نضع طبقة أخرى من الباذنجان ثم نسكب كمية الصلصة المتبقية على الوجه.